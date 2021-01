Après une année entière d’attente, la première de la première série Marvel Studios pour Disney + est arrivée, après avoir subi de nombreux retards, mais seulement dans les deux premiers chapitres, il y avait déjà des références notables aux bandes dessinées dans “ WandaVision ”.

La production prend le format de comédies familiales à travers les décennies avec les années 50 et 60 dans les deux premiers chapitres, et avec une référence au «futur» puisqu’à la fin du deuxième chapitre l’image passe du noir et blanc à la couleur.

Cela coïncide avec le fait qu’historiquement, la première série publiée en couleur était “ That Girl ” en 1966.

Et ainsi les épisodes courent, avec des données historiques telles que le fait que dans les années 50, les couples ne pouvaient pas être montrés dormir ensemble, car c’était immoral.

Mais, il y a aussi des références aux bandes dessinées dans ‘WandaVision’ Et celles-ci pourraient être les clés pour révéler l’un des plus grands mystères de la série, la véritable identité d’Agnès, Wanda et l’amie et voisine curieuse d’Agnès.

Ce personnage joué par Kathryn Hann, serait Agatha Harkness, une sorcière alliée de Mephisto, qui, dans les bandes dessinées, entraîne Wanda et l’aide à tomber enceinte; et est-ce qu’Agnès porte une tenue égale à celle qu’Agatha porte et son nom pourrait être une abréviation de l’homologue de la bande dessinée.

En outre, Agness mentionne son lapin Scratchy senior et Agatha a un fils, Nicholas Scratch.

Un autre détail important vient des “publicités” qui sont en plein milieu des chapitres, étant une référence au passé traumatique des frères Maximoff.

Dans le premier épisode un grille-pain Stark Industries et dans le second la montre Von Strucker.

Cela pourrait être un clin d’œil au ressentiment que j’avais tant pour Tony, depuis qu’une arme de sa compagnie a tué sa famille, comme Von Strucker, pour avoir expérimenté avec elle et son frère.

La référence suivante peut être vue dans l’intro du deuxième chapitre, dans l’animation Vision est vue traversant le sol et ils montrent un casque avec quelques os.

Ce casque est de The Reaper, et dans la couverture de ‘The Vision # 3’, on voit la femme de Vision le cacher sous le tapis.

Le bouclier de SWORD, qui peut être vu deux fois, est un détail très important. D’abord à la fin du premier épisode, lorsque vous voyez quelqu’un regarder «WandaVision», vous pouvez voir le bouclier sur l’écran et dans le cahier.

Le deuxième dans l’hélicoptère que Wanda trouve dans la brousse juste avant l’arrivée d’Agnès. Cela pourrait justifier la présence de Monica Rambeau, une agent de SWORD et qui pourrait s’occuper de Wanda dans ce mini univers qu’elle a créé.

D’autres clins d’œil que nous pouvons voir sont:

Le retour de l’agent Jimmy Woo, que l’on a vu dans Ant-Man L’affiche Bova Milk dans le supermarché Les noms que Wanda et Vision adoptent dans leur acte magique, Glamour et Ilussion La bouteille de vin de la Maison du Mepris

Enfin, et probablement la plus importante, est la phrase qu’ils répètent plusieurs fois dans le deuxième chapitre, «Pour les enfants».

Et c’est que dans une ville où la présence d’enfants n’a jamais été vue, ils sont très inquiets pour eux. Cependant, cela pourrait être une tentative de faire pression sur Wanda et Vision pour avoir des enfants, ce qu’ils sont connus pour avoir.