Avec la conclusion de “ Crisis on Infinite Earths ”, une pandémie en cours et deux des séries annonçant sa fin, Il semble que la tradition annuelle de la CW soit en danger, mais il y a encore de l’espoir, car les croisements Arrowverse peuvent être enregistrés.

Il est vrai que tant la chaîne américaine que celles qui distribuent la série, dans le cas de l’Amérique latine est Warner Channel, ont bénéficié d’un bon nombre d’audiences lors des événements de DC, mais les téléspectateurs ont également développé un intérêt pour les autres séries.

Non seulement ceux des super-héros mais en général, par exemple, quelqu’un qui ne voyait que ‘Legends of Tomorrow’ était intéressé à voir ‘Arrow’ ou ‘The Flash’, mais pendant les publicités, il était curieux de voir ‘Supernatural’, ce qu’il a fait événements une bonne opportunité promotionnelle.

Mais, avec toutes les pièces précitées contre elle, la question qui reste est de savoir s’il existe un moyen de renouveler les crossovers, pour qu’ils soient plus économiques et respectueux des mesures de sécurité, mais qu’ils conservent leur importance?

Bien sûr que oui, Les croisements Arrowverse peuvent être enregistrés et la solution se trouve dans les mêmes événements précédents. Lorsque “ Arrow ” et “ The Flash ” se sont rencontrés pour la première fois, c’était plus ou moins comme quelques épisodes isolés mettant en vedette l’autre super-héros, bien sûr après que Grant Gustin fasse ses débuts en tant que Barry Allen dans la série Stephen Amell.

À l’époque, «Arrow» n’avait pas encore pleinement embrassé sa nature de super-héros et «The Flash» repoussait les limites de ce à quoi ressemblerait un univers partagé. Ensemble, ils ont créé la forme de base du ‘Arrowverse’, en utilisant une dynamique souvent comparée à celle de Superman et Batman dans les bandes dessinées.

Il est impossible de retrouver cela complètement, bien sûr; Avec des dizaines de super-héros DC déjà dans l’Arrowverse, il ne suffirait pas d’en ajouter un de plus pour constituer un «événement».

La solution qui pourrait être donnée est de le faire d’une manière similaire à ce qui était ‘Elseworlds’ avec de nouveaux personnages, et des expériences partagées qui peuvent ne pas obliger tout le monde à être au même endroit et à combattre le même grand mal.

Cela pourrait être comme dans le cas de la bande dessinée “ Underworld Unleashed ”, dans laquelle l’enfer a envoyé les méchants morts et leur a donné de grandes améliorations à leurs pouvoirs, dans l’Arrowverse, vous pouviez voir chacun des héros affronter ces ennemis et le Final John Constantine les a renvoyés en enfer.

Ainsi, les croisements Arrowverse peuvent être enregistrés même si ‘Supergirl’ et ‘Black Lightning’ se terminent la saison prochaine, tandis que les nouvelles ‘Batwoman’ et ‘Superman and Lois’ finissent de s’ajuster, tandis que ‘Wonder Girl’ fait ses débuts et se décide s’ils sortent «Painkiller», le spin-off de «Black Lightning».