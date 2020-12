Mexico,- León est devenu champion du Tournoi des Gardiens 2020. L’équipe dirigée par Ignacio Ambriz a battu les Pumas UNAM 2-0 au match retour et avec un résultat global de 3-1, ils ont remporté un nouveau championnat.

La Fiera a atteint son huitième trophée en Liga MX. Parmi ses conquêtes figurent les tournois de 1948, 1949, 1952, 1956, 1992, Apertura 2013/14, Clausura 2013/14 et Guardianes 2020.

Histoire des champions de La LIGA MX

Los Panzas Verdes étaient les seuls vainqueurs de la Liga MX. Les Esmeraldas se sont classés premiers en saison régulière (40 pts) et ont été l’équipe avec le plus grand nombre de victoires au semestre (15).

León a accumulé 7 victoires consécutives dans son stade. Ceux de Guanajuato ont récolté 46 des 48 derniers points possibles en condition locale.

Après une qualification héroïque pour la finale, Pumas était au bord de la consécration. Les Universitarios ont obtenu leur 8e sous-titre de la Ligue mexicaine: 1967/68, 1977/78, 1978/79, 1984/85, 1987/88, Apertura 2007, Apertura 2015 et Guardianes 2020.

Emmanuel Giglioti est devenu un héros après la consécration de León dans une nouvelle finale du championnat mexicain. L’attaquant argentin était présent sur le tableau de bord lors des deux centres contre les Pumas UNAM et était le joueur avec le plus de tirs de la série (5).

Luis Montes est le joueur avec le plus de minutes de la saison (2202 ‘). Le footballeur mexicain historique a contribué 4 buts et fourni 4 passes décisives dans la campagne historique de León et a remporté sa 4e couronne en Liga MX: Clausura 2007 (Chivas), Apertura 2013, Clausura 2014 et Guardianes 2020 (León)

Ángel Mena était l’une des pièces fondamentales du champion flamboyant du Tournoi des Gardiens 2020. L’Équatorien a collaboré avec 9 annotations et 6 passes de but.

Rodolfo Cota a été l’un des piliers pour remporter le trophée avec 60 arrêts en 1916 minutes jouées (17 buts encaissés et 8 haies invaincues). De plus, Alfonso Blanco a défendu le but de La Fiera dans le tournoi (3 PJ: 7 arrêts, 1 but encaissé et 2 haies invaincues).

Avec des informations de Data Factory Photo gracieuseté de Liga MX / Imago



