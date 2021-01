Chaque année, avant le mercredi des Cendres, qui ouvre le temps de la conversion, de la repentance, du silence et de la conversion évangélique pour l’Église catholique, certains peuples de la cosmogonie chrétienne célèbrent des rites uniques en lien avec le moment de transition entre la fin de l’hiver début du printemps. Mais la longue année sans nom a fini par les annuler aussi gestes de transition et de changement.

De manière organisée et formelle, les peuples de la région des volcans de l’État du Mexique ont convenu avec leurs autorités civiles et ecclésiastiques de ne pas célébrer les carnavals ou les fêtes patronales vraiment attendues par une ville entière qui commence à recevoir le premier caresses de l’air chaud qui descend enfin les pentes de la majestueuse chaîne de montagnes.

Par une déclaration unique, les curés des églises situées sur les pentes de Popocatépetl et Iztaccíhuatl appartenant au diocèse de Chalco ainsi que les mayordomías des fêtes les plus traditionnelles et les présidents municipaux ont écrit: “Au milieu d’une crise profonde, à cause de la pandémie COVID-19 […] Après plusieurs mois d’expérience, nous assistons chaque jour à une augmentation des infections et des décès […] pour éviter que le virus ne se propage, nous considérons comme un devoir de suspendre la célébration de nos carnavals et fêtes patronales pour cette année ».

Cependant, ce phénomène n’est pas seulement local. Il faut rappeler que l’arrivée du coronavirus en Amérique latine et la déclaration d’une pandémie par l’OMS ont eu lieu juste au cours du Carême 2020. Depuis lors, l’Église catholique a annulé la participation massive des fidèles à pratiquement toute une année liturgique, des offices de Pâques à Noël dernier. Il n’y a presque aucun espace religieux qui n’ait fait des sacrifices pour aider à réduire la crise pandémique.

L’absence de paroissiens, de pèlerins et de touristes nationaux et internationaux qui aiment connaître et ressentir la fibre culturelle des phénomènes religieux en Amérique latine, ainsi que la suspension d’innombrables célébrations religieuses familiales, a fortement frappé l’aumône, les dons et autres moyens de revenus de dizaines de des milliers de communautés religieuses, diocèses, paroisses et organisations religieuses. Et pourtant, la capacité résiliente des institutions religieuses à donner un coup de main et à ne pas payer l’effondrement est encore surprenante.

Par exemple, ce qui a été fait par Cáritas Mexicana – de l’Église catholique – qui a coordonné la livraison de garde-manger et de médicaments avec le programme “ Familles sans faim ” pour les communautés touchées par la crise économique dérivée de la pandémie et, malgré les difficultés économiques , des efforts concrets ont été déployés pour venir en aide aux victimes des tempêtes dans le sud-est mexicain (garde-manger, eau potable, nattes, vêtements, médicaments).

L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a fait divers dons: 4 tonnes de fournitures contre COVID, des ressources pour la distribution de 38 mille garde-manger et, récemment, ils ont livré un don de 140 mille pesos et du matériel informatique à un coût 37 200 pesos au premier centre d’assistance sociale à l’attention des filles, garçons et adolescents en situation de migration. D’autres congrégations religieuses de confessions chrétiennes et non chrétiennes ont également aidé autant que possible les localités dans le besoin.

Et ces gestes sont frappants car, dans une société sécularisée qui désigne facilement les églises comme les promoteurs de l’arriération culturelle ou qui remet en question leur “ richesse scandaleuse ”, elle semble n’avoir aucun petit geste de gratitude envers ces organisations qui, partageant la même crise, ils n’abandonnent pas leur travail humanitaire et solidaire.

Les institutions qui, sans aucune honte, sont attaquées en tant que promoteurs de l’ignorance du peuple sont celles qui acceptent avec regret la fermeture de leurs temples, la suspension de leurs pèlerinages et événements de masse donner l’exemple de prudence et de bon sens aux populations.

Le carnaval est sur le point d’atteindre la vie sociale et politique de la plupart des villes; en outre, les campagnes politiques sont sur le point de commencer avec plus de ressources. Dans ce panorama, les Églises continuent d’appeler à la modération, à la patience et à la prudence même contre leurs propres intérêts.

Tout comme les peuples des volcans l’ont fait cette semaine, ils ont accepté d’annuler les festivités, mais les politiciens feront-ils le nécessaire? prendre soin des citoyens? Peut-être que ce carnaval n’est pas complètement annulé.

