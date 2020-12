Mexique.- Plus de trois ans après le gouffre du col de Cuernavaca Express, où une voiture qui circulait sur la route est tombée et deux personnes sont mortes, le Bureau supérieur d’audit de la Fédération (ASF) a confié des responsabilités à d’anciens fonctionnaires du ministère des Communications et des Transports (SCT ) et a déposé la plainte correspondante dans l’affaire auprès du bureau du procureur général (FGR).

Dans la plainte, l’ASF exonère le consortium d’entrepreneurs composé de la société espagnole Aldesem -du groupe Aldesa- et d’Epccor, en déterminant qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’incident en raison de la négligence des directeurs du centre SCT Morelos d’alors, Carlos Bussey et de la Direction générale du développement routier, José Luis Alarcón, qui devra désormais répondre du dérivé du trou de cinq mètres de diamètre qui a été brusquement ouvert dans la bande d’asphalte des travaux qui viennent d’être inaugurés pendant le mandat de six ans d’Enrique Peña Nieto.

L’entité en charge de David Colmenares a ajouté que les fonctionnaires avaient causé des dommages à la trésorerie pour environ 101,4 millions de pesos, en raison de travaux de réparation de la rocade, un ouvrage public dont le coût initial était proche de 1,4 milliard de pesos, mais qui représentait finalement une dépense de plus de 2 200 millions de pesos.

Après plusieurs enquêtes et processus institutionnels pour enquêter sur ce qui s’est passé ce 12 juillet 2017, identifier les causes et punir les coupables pour compenser les dommages, il y a quelques mois l’ASF a elle-même confirmé que le SCT -dépendance en charge de Gerardo Ruiz Esparza- Il a omis les recommandations de prendre des mesures préventives et d’étendre la capacité hydraulique des travaux, ce qui pourrait éviter la catastrophe au kilomètre 93 + 857 de l’autoroute Mexique-Acapulco.

«Les fonctionnaires chargés de la construction de l’Express Pass n’ont pas tenu compte des avertissements, recommandations et solutions émis par Ceagua, les colons de Chipitlán et la Direction générale de la protection civile. Cuernavaca, et même l’entrepreneur en charge des travaux de construction (de la route) », a-t-il conclu.

Dans son analyse, l’agence spécialisée dans la surveillance de l’utilisation des ressources publiques a documenté les rapports et alertes émis par les habitants de la zone, la Commission nationale des eaux de Morelos (Ceagua), la direction générale de la protection civile de Cuernavaca et l’entreprise de construction ils l’ont fait à l’avance en raison des risques de “sape” dus aux problèmes qui existaient concernant le drainage de l’endroit.

«L’entreprise de construction est informée que le renforcement de la conduite en béton de 1,5 mètre de diamètre, des travaux de drainage de km. 93 + 857 (kilomètre 93 + 857.03), ne sera pas construit selon le projet: il est laissé tel quel et des études ultérieures seront menées dans la région. Pour le moment, un travail de réglementation sera résolu », a répondu Communications et Transports dans le« Rapport sur les problèmes, le suivi et les solutions », préparé en octobre 2016.

La récente plainte indique également la responsabilité juridique de SACC Ingeniería, la société en charge de la coordination générale du projet d’agrandissement qui a négligé les propositions techniques pour résoudre le mauvais drainage avec le remplacement d’un tuyau de drainage de seulement 1,22 mètre de diamètre. Pour l’incident, où Juan Mena López, 56 ans, et Juan Mena Romero, 36 ans, sont morts, huit fonctionnaires ont été punis.

Si le Pass Express devait être livré le 30 juin 2017, il y avait un ordre de la Direction de la surveillance et du contrôle de la construction de le livrer trois mois auparavant, en toute hâte malgré les délais légaux qui existaient avec les entreprises de construction, en raison de l’urgence de le gouvernement fédéral de l’époque à inaugurer le 5 avril 2017 les travaux de la campagne électorale de cette année-là.

