Witchmas a commencé avec de belles surprises pour les fans, car après avoir publié quelques images des décors, Netflix a publié les nouvelles photos de Dandelion dans “ The Witcher ”, pour augmenter l’excitation des fans qui attendent la première de la deuxième saison.

Pour ceux qui ne savent pas en quoi consiste Witchmas, c’est une fête de Noël qui se déroule sur le compte officiel de la série sur Twitter de la 16-21 décembre 2020. Cet événement consiste en ce que les fans doivent voter pour l’une des deux options qui leur sont présentées: l’une est un cadeau spécifique, l’autre est la loi de la surprise où un cadeau aléatoire sera publié.

A cette occasion, la série a donné à ses adeptes le choix entre publier une page du scénario de la deuxième saison où il raconte une scène centrée sur le meilleur ami de Geralt de Rivia ou choisir la loi de la surprise. En fin de compte, les fans ont voté pour la deuxième option, qui s’est avérée être les nouvelles images de Pissenlit dans «The Witcher».

Lesdites images au barde posent dans un champ où il y a ce qui semble être une ruine, cependant Ces photos pourraient provenir de la première saison et non des prochains épisodes, car le personnage porte la même garde-robe que les chapitres précédents, en plus du fait que le compte Twitter mentionne qu’il s’agit d’anciens clichés.

Pas de mise en scène ou quoi que ce soit, ouais, totalement naturel. pic.twitter.com/IJKY1MLt9P – The Witcher (@witchernetflix) 17 décembre 2020

On ne sait pas grand-chose sur ce qu’il adviendra de ce personnage joué par l’acteur Joey Batey, la seule chose qui a été rapportée est le début de la comtesse de Staël, l’un des premiers amours du musicien, on soupçonne donc qu’il pourrait y avoir des flashbacks de sa jeunesse et de la sienne avec cette noble.

Actuellement, la série est suspendue en raison de Henry Cavill, protagoniste du live-action a été blessé pendant le tournage, donc la production reprendra le travail lorsque la célébrité aura récupéré. Ce qui est à craindre, c’est que cela retardera davantage la date de la première, qui n’a pas encore été révélée.