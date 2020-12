Jerónimo Tristante (Murcie, 1969) est un écrivain espagnol qui a connu le succès avec une série de romans mettant en vedette Víctor Ros, un détective qui a été joué par Carles Francino dans son adaptation télévisée. Cependant, son autre métier, celui de professeur de lycée (il enseigne la biologie et la géologie), qu’il exerce depuis 23 ans, est celui qui l’a mis sous les projecteurs médiatiques ces derniers jours.

Expert en microbiologie, a présenté un cas au ministère de l’Éducation de Murcie dans lequel il demande qu’il ne soit pas contraint de travailler en personne au cas où le retour dans les salles de classe deviendrait effectif. Il en a parlé à La Ventana de la Cadena Ser, où il a expliqué et donné son point de vue sur la pandémie causée par le COVID-19.

«Je ne refuse ni de travailler, ni d’aller dans mon centre. (…) Le 1er septembre, si l’enseignement se fait en présentiel, je serai dans mon institut », commence-t-il.« À l’heure actuelle, les circonstances ne sont pas réunies pour un retour en classe dans la région de Murcie. Ils veulent que les enseignants et les créatures pénètrent dans des espaces fermés par groupes de 32. Vous n’avez pas besoin d’être un spécialiste en la matière. Tout le monde peut comprendre qu’en cas de pandémie, les gens doivent être séparés autant que possible “, motive un Tristante qui ne comprend pas cette mesure quand À Murcie, les réunions de plus de six personnes ne sont pas autorisées en ce moment.

“Qu’est-ce qui est mieux? Que votre fils soit à la maison ou que vous mettiez sa vie en danger?”

De même, il souligne dans sa conversation avec Roberto Sánchez que la chose la plus raisonnable à faire est de continuer l’enseignement de la télématique car “Qu’est-ce qui est mieux? Que votre enfant soit dans votre maison ou que vous mettiez la vie de votre enfant en danger?”. Il est clair que “tant que le virus ne sera pas éradiqué, nous ne pourrons pas revenir à la normale” et prévient que le retour en classe “C’est la bombe dont la pandémie a besoin pour faire avancer le monde entier.”