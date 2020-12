Mexico.- En 2018, en tant que président élu, Andrés Manuel López Obrador a promis qu’il se soumettrait à la révocation de son mandat afin que les citoyens puissent décider s’il continuerait à diriger le gouvernement fédéral.

Aujourd’hui, deux ans plus tard, bien que la révocation du mandat ait déjà été approuvée par le Congrès de l’Union, la loi réglementaire et la publication de lignes directrices par l’Institut national électoral (INE) font toujours défaut et dont le délai de délivrance a expiré en juin dernier. .

En ce sens, a déclaré l’avocat constitutionnel et universitaire du UNAM, Francisco Burgoa, «nous sommes confrontés à une omission législative du Congrès de l’Union en la matière et étant donné que la procédure d’ouverture de la révocation du mandat de l’actuel président de la République doit commencer par la demande de signatures, ceci au cours du mois de novembre. et jusqu’au 15 décembre 2021 ».

La révocation de mandat est une figure de démocratie directe qui permet, par le vote des citoyens, de récompenser ou de punir la gestion du gouvernement qu’ils ont élu; Actuellement, 26 pays utilisent ce chiffre, la majorité pour les autorités locales et sept au niveau présidentiel, dont la Suisse, l’Équateur et le Venezuela.

De nombreuses organisations ont vu que ce chiffre est également introduit dans la Constitution et la société, car selon l’Enquête nationale sur la culture de la légalité et l’agenda législatif 2019, de l’Institut Belisario Domínguez (IBD) du Sénat, sept Mexicains sur 10 ils sont d’accord.

Ainsi, a déclaré le coordinateur national des «Alternativas por México», César Damian. Cela peut se terminer avec un gouvernement qui ne répond pas aux attentes des citoyens.

«Il est conçu pour être un mécanisme permettant aux citoyens d’évaluer et de déterminer si la confiance est perdue et prend fin rapidement. Parce que c’est un gouvernement qui n’est pas souhaité, que je ne vais pas le qualifier et c’est pourquoi il ne peut pas attendre la fin du mandat de six ans », a-t-il déclaré.

Cela devait être introduit dans la Constitution

Le processus législatif de cette réforme a commencé en septembre 2018, lorsque la fraction Morena de San Lázaro a présenté l’initiative afin que les citoyens aient le droit et l’obligation de voter dans le processus de révocation du mandat du président actuel.

Puis, en octobre 2019, López Obrador a envoyé au Congrès l’initiative de réformer neuf articles de la Constitution; avec lequel ce chiffre serait introduit pour destituer le président et les gouverneurs; il a d’abord été approuvé par le Sénat et un mois plus tard par la Chambre des députés.

L’avis approuvé indique que la révocation du mandat sera demandée une fois tous les six ans; Pour cela, les signatures de 3% de la liste nominale doivent être rassemblées, soit 2,7 millions de citoyens.

Et pour qu’elle soit prise en compte dans cette administration, une période transitoire a été établie pour que la consultation ait lieu en mars 2022; Et ceci pour ne pas coïncider avec l’élection intermédiaire de 2021, comme l’a déclaré López Obrador y Morena lui-même.

Cette mesure, a accusé l’opposition, est une mesure de réélection, que le président a démentie; Il a même signé un engagement en janvier dernier selon lequel ce ne serait pas le cas; “Je n’essaierai jamais, en aucune circonstance, de me perpétuer dans la position que j’occupe”, avait-il déclaré à l’époque.

