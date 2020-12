Mexico,- L’ancien champion du monde des super poids coq WBC Rey Vargas veut revenir sur le ring sous peu et pouvoir affronter Leo Santa Cruz, car il aime beaucoup son style de boxe.

Vous pourriez être intéressé https://siete24.mx/deportes/

Vargas a dû abandonner son titre en raison d’une jambe cassée qui l’a éloigné des cordes pendant plus de 10 mois.

Rey a assuré qu’il faisait déjà ses premiers pas, il est donc enthousiaste que le médecin l’autorise à commencer sa formation, car ce qu’il souhaite le plus, c’est revenir à la corde et récupérer ce qui est à lui.

Pour Rey, il est impératif de reprendre son règne et il sait que la personne qui se tient entre lui et ce désir est Luis Nery, qui est le monarque actuel. Pour 2021, lorsqu’il sera complètement rétabli et préparé, Rey Vargas recherchera une nouvelle opportunité.

Réfléchissant à cette période de pandémie, Rey Vargas a clairement déclaré que la plus grande richesse qu’un être humain puisse avoir est la santé et la famille, «parce qu’aujourd’hui plus que jamais, nous réalisons que la vie telle que nous la connaissons peut changer et partez en un instant, pour cela nous devons être reconnaissants et apprécier ce que nous avons », a déclaré le Mexicain.

Le combattant espère que 2021 sera une meilleure année pour tout le monde. Pour Rey Vargas, ce qui est sur le point de se terminer a laissé des traces très profondes dont il espère que nous pourrons tous nous remettre et avoir un enseignement.

Photo gracieuseté de WBC

Suivez nos réseaux sociaux

Le poste Rey Vargas veut retrouver le titre WBC des super coqs est apparu en premier sur Siete24.