Mexico – Le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell a partagé le résultat de son test pour Covid 19, qui est revenu négatif.

Le fonctionnaire fédéral a assuré qu’avec Il est peu probable que cela ait été infecté après un contact avec le président Andrés Manuel López Obrador.

López-Gatell a expliqué que ce mardi une PCR et un test rapide ont été réalisés et tous deux ont donné un résultat négatif. Cependant, a-t-il ajouté, il restera isolé jusqu’à vendredi prochain, pour être sûr que n’est pas infecté.

Cela peut vous intéresser: Hugo López Gatell est confiné …

Le Mexique enregistre 1743 décès dus au COVID-19 au cours des dernières 24 heures …

Le ministère mexicain de la Santé a rapporté mardi que le pays avait ajouté 1743 décès dus au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, le deuxième pire chiffre de la pandémie, pour un total de 152 016 décès.

La semaine dernière, Le Mexique a ajouté plusieurs records à la fois en nombre de décès (1803) et positifs (22 339) en un jour.

Avec ces chiffres, le Mexique se classe treizième dans le monde en nombre d’infections et reste ccomme le quatrième pays au monde avec le plus de décès dus à la pandémie, derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde, selon l’Université américaine Johns Hopkins.

Depuis le début de la pandémie Au Mexique, quatre millions 492 mille 270 patients ont été étudiés avec un taux de positivité de 41 pour cent, a rapporté le directeur de l’épidémiologie, José Luis Alomía, lors d’une conférence de presse.

ARH