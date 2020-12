Mexico.- Mario Iván Martínez adapté le travail de William Shakeaspeare, Roméo et Juliette, dans un one man show (pour un seul acteur), dans ce cas Rodolfo Ornelas, qui joue huit personnages, et clôturera sa brève saison en ligne ce vendredi.

Nous avons parlé avec Rodolfo Ornelas dans une interview:

«Mario Iván m’a exhorté en 2017 à monter un Shakespeare pour un seul acteur, ce qui représentait un grand défi pour mon âge, peut-être était-il proche de personnages comme Roméo ou Juliette, mais très loin de Fray Lorenzo, par exemple.

Je parachute dans l’interprétation de tous les personnages et raconte toute l’histoire au public. “

VOUS AVEZ VU: Le travail qui va mal donnera des fonctions de streaming

Roméo et Juliette maintient son ton tragique et l’essence de l’histoire dans l’adaptation.

«C’était un processus délicieux plus que difficile, Roméo et Juliette est un classique des classiques et tout acteur doit le traverser à un moment donné de sa carrière, le défi est avant tout que l’acteur ne se confond pas avec les personnages, c’était très riche pour commencer à explorer à partir de la voix, du corps et du caractère de chacun d’eux ».

La mise en scène de Roméo et Juliette a été modifiée pour le streaming avec un concept dans lequel le public fait partie du spectacle sur scène à travers une caméra.

La caméra monte sur scène et suit Rodolfo comme Roméo ou Juliette ou l’un des personnages. Le public vit une expérience différente, a déclaré l’acteur.

La pièce a été créée physiquement en 2017 avec une seule fonction, mais c’est jusqu’à présent dans la nouvelle normalité de 2020 qu’elle a trouvé son forum à La Capilla pour programmer une courte saison virtuelle qui a duré six semaines.

«Nous sommes à une époque de nombreuses expériences avec des émissions en streaming et il n’y a aucune certitude quant à savoir si les gens les verront, si pendant les saisons normales, il est incertain si le travail sera couronné de succès, moins sur le numérique et nous avons réussi.

Rodolfo Ornelas donnera son dernier spectacle cette année en tant que Romeo y Julieta ce vendredi soir et les billets peuvent être achetés pour 100 pesos à Bolétopolis.

npq