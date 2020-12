Noël approche à grands pas et à la maison les Kardashians ont déjà commencé le compte à rebours. Malgré le fait qu’il reste encore quelques jours pour célébrer l’une des nuits les plus spéciales de l’année, les célébrités les plus connues du monde entier ont décidé de fêter ce week-end une rencontre des plus familiales qu’elles n’ont pas hésité à partager dans leur réseaux sociaux.

Son amitié avec Kylie, la raison de son intégration

On savait que Rosalía était une grande amie de Kylie Jenner, l’une des petites demi-sœurs de Kim Kardashian, mais le week-end dernier, il a surpris tous ses partisans par son intégration dans le clan, retournant aux réunions de famille pour Noël. Bien que les premières images des deux soient devenues virales en début de week-end, le dîner qu’ils ont apprécié dimanche dernier l’a également fait ces dernières heures.

Kim Kardashian partageant une vidéo du dîner, avec Rosalía en arrière-plan

Dans une vidéo partagée par Kim Kardashian à ses millions de followers, Rosalía peut être vue à la même table du clan – ou mieux connu sous le nom de «Klan» – appréciant comme un de plus. Bien sûr, elle était toujours accompagnée de Kylie, qui a été celle qui a décidé d’intégrer pleinement la Catalane dans sa prestigieuse famille. Bien entendu, les réseaux sociaux n’ont pas voulu rater l’occasion de commenter, faisant sensation ces dernières heures.

À la partie qui donne le plus à parler aux États-Unis tÉgalement rejoint par la star de TikTok, Addison Rae, qui compte entre autres plus de 70 millions de followers. Bien sûr, ce dernier a également été photographié avec Rosalía, l’artiste répondant en espagnol avec «comme c’est beau», quelques instants après avoir immortalisé la rencontre.

L’amitié entre Kylie et Rosalía est plus que consolidée Et c’est que les deux, au cas où quelqu’un n’aurait pas été clair, se sont dit à quel point ils s’aimaient, même si avec l’intégration de la chanteuse dans sa famille, c’est plus qu’évident. Force est de constater que Rosalía a atteint la haute sphère des célébrités nord-américaines grâce à sa musique et ses récents succès, qui en ont également fait l’une des plus écoutées ces dernières années.