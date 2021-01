Parlez de l’acteur Rowan Atkinson c’est parler avec force du personnage Mister Bean, qu’il joue depuis 1990 et qui a fait de lui une star mondiale, car il a eu des séries d’action réelle, des séries animées et des films, il est donc très difficile d’imaginer l’acteur dans d’autres rôles, mais malgré la grande popularité , il a été annoncé que Rowan Atkinson ne voulait plus être M. Bean et espère que cette ère se terminera très bientôt.

L’acteur britannique Rowan Atkinson a eu une longue carrière dans l’industrie, ayant participé à un grand nombre de productions telles que la saga «Johnny English», dans le film ‘La sorcière’ 1990, et même en ‘Scooby Doo’ depuis 2002, mais son rôle le plus important a été celui de M. Bean, apparu pour la première fois en 1990.

Lors d’une interview pour le média britannique Radio Times, il a été révélé que Rowan Atkinson ne veut plus être M. Bean et espère que ce cycle se termine enfin, puisqu’il n’aime plus jouer ce personnage particulier:

“Je n’aime pas vraiment jouer. Le poids de la responsabilité n’est pas agréable. Je trouve cela stressant et épuisant, et j’attends la fin avec impatience.”

Bien que l’acteur ne veuille plus jouer le personnage, il continuera avec la série animée, car il est plus facile de prêter sa voix que de lui donner vie dans une autre série ou un film en direct:

“Ayant réalisé une série télévisée d’animation, nous en sommes maintenant aux premiers stades de développement d’un film d’animation pour ‘Mr. Bean’, il m’est plus facile de jouer le personnage vocalement que visuellement.”

Bien qu’il ait été un personnage qui l’a marqué à vie, il semble qu’il veuille tourner la page et laisser M. Bean derrière lui pour continuer sa carrière et ne pas se souvenir uniquement de ce personnage inhabituel.