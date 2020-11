Le finaliste du Planet Award 2020, Sandra Barneda et l’ancien présentateur de ‘Pasapalabra’, Christian Galvez, ont été choisis par Mediaset pour dire au revoir à l’année et accueillir 2021. Barneda et Gálvez donneront les cloches deux fois de l’île de Gran Canaria, et prendront le relais de Paz Padilla et Jesús Vázquez, qui les a présentés l’année dernière.

Sandra Barneda, Christian Gálvez et l’île de Grande Canarie seront les protagonistes du Carillon de la Saint-Sylvestre à Mediaset Espagne, qui cette année arrivera deux fois car l’émission sera également offerte pendant les heures de l’île (01h00) pour tous Espagne, via un signal de diffusion simultanée sur toutes les chaînes de l’entreprise, à l’exception de Boing.

De cette enclave, Christian et Sandra diront au revoir à 2020 qui restera gravée dans la mémoire de tous et accueilleront 2021, qui arrivera plus chargée que jamais d’espoir et de bons voeux partagés sur toute la planète.

La production sera réalisée en collaboration avec Fénix Media Audiovisual, la dernière société de production de contenu intégrée cette année au groupe Mediterráneo Mediaset España.

La confirmation de Mediaset intervient après que RTVE et Atremedia aient révélé l’identité de ceux qui ont été choisis pour donner les cloches. La chaîne publique a parié pour la première fois sur deux femmes: Ana Obregon, qui rejoint le ‘vétéran’ à la fin de l’année, Anne Igartiburu. Dans le cas d’Atresmedia, et comme cela s’est produit depuis 2014, Image de balise Cristina Pedroche sera chargé de dire au revoir à 2020 et d’accueillir la nouvelle année.