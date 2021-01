Une émission de télévision populaire a lancé un sondage au début des années quatre-vingt en pleine heure de grande écoute: “Qui est le più bravo italien, le meilleur: Vincenzo Muccioli, Giorgio Armani, Valentino Garavani ou Gianni Versace?” Les téléspectateurs ont voté en masse pour Muccioli, le seul des quatre à ne pas être un créateur à succès et qui jusqu’à récemment était totalement inconnu du grand public. Il est l’homme qui a fondé la communauté de désintoxication San Patrignano en 1978, au milieu du boom de l’héroïne, qui a été vendue comme la plus grande d’Europe et qui accueillait plus de 2000 invités.

Quelques années plus tard, une publication bien connue intitulée «Benito Mucciolini» en couverture, dans un jeu de mots liant le nom du fondateur du centre à celui du dictateur fasciste Benito Mussolini. Entre les deux, un déclin retentissant causé par des méthodes de confinement controversées, telles que l’utilisation de chaînes pour empêcher les détenus de succomber au retrait; Des accusations récurrentes d’enlèvement et de traitements dégradants, une piste de poursuites judiciaires, plusieurs morts suspectes et un homicide dans les murs du centre modèle qui s’est transformé en commune des horreurs.

‘SanPa, les péchés d’un sauveur’, une série documentaire de Netflix, le premier italien du genre sur la plateforme, et réalisé par Cosima Spender, couvre en cinq épisodes d’une heure chacun la naissance, la croissance, la renommée, la déclin et déclin de l’omniprésent Muccioli et de sa créature, la communauté de San Patrignano, «San Pa» dans la langue familière.

Muccioli est un personnage extraordinaire et charismatique, un illusionniste de la communication, l’une des figures les plus controversées, aimées et détestées, en Italie dans les années 80 et 90. En l’absence de politiques efficaces de prévention et de traitement, il est devenu un saint pour des milliers de familles qui voyaient en lui le seul espoir de sauver leurs proches des griffes de la drogue. Pour d’autres, au contraire, c’était un escroc, un mégalomane qui a bâti son empire sur la violence. Pendant près de vingt ans, l’Italie a été divisée en deux, une fois de plus, comme dans presque tout, entre fidèles et détracteurs de Vincenzo Muccioli. Les deux parties ont défilé dans les rues, sur les téléviseurs et devant les tribunaux, alimentant le mythe. Muccioli a même été proposé comme ministre de la Santé, «il était l’homme le plus puissant d’Italie à cette époque», raconte dans l’un des chapitres un ancien détenu de la communauté.

L’enregistrement plonge à la fois dans les lumières et les ombres de la communauté qui a fini par devenir une référence, également internationale, dans la lutte contre la drogue et qui aujourd’hui, sous une autre direction, se démarque des polémiques passées et des “Version partielle”, selon ses propres termes, qui montre le documentaire. «Un morceau incendiaire de l’histoire de l’Italie, restée pendant un quart de siècle sous les cendres. L’impact [del documental] pour ceux qui sont jeunes c’est une énigme, mais pour ceux d’un certain âge, l’expérience est forte », écrit le quotidien La Repubblica.

L’histoire complexe de San Patrignano commence en 1978 dans les collines idylliques de la province de Rimini, avec ce qui ressemblait beaucoup à une commune hippie où quelques dizaines de toxicomanes sont restés pour se libérer de leurs addictions par le travail. Le centre a grandi en espace, en organisation et en popularité et a fini par fonctionner comme une petite ville, avec différentes sections telles que la boucherie, l’atelier de couture, la ferme ou la fromagerie. Les détenus se sont rapidement multipliés par milliers. En cours d’expansion, les premières ombres arrivent, lorsque plusieurs jeunes accusent Muccioli de les enchaîner pendant des jours en plein air et dans des conditions infâmes pour vaincre le singe. Les juges ont commencé à enquêter et ont commencé le soi-disant «processus en chaîne», qui s’est terminé par la première condamnation de Muccioli à vingt mois de prison et plus tard par son acquittement en appel. La controverse, loin d’être un frein, a suscité un soutien écrasant de la population. Chaque jour, des centaines de personnes faisaient la queue pendant des heures pour entrer dans la communauté.

Le bruit médiatique était assourdissant. «Mon père avait l’attention d’une star de cinéma», raconte Andrea Muccioli, fils du fondateur, dans le film. Le procès parallèle qui s’est déroulé dans l’opinion publique a atteint des niveaux sans précédent et dès lors tout ce qui s’est passé s’est passé sous les projecteurs. Par exemple, devant les caméras, une jeune femme qui s’était échappée de la communauté est revenue repentante en demandant à Muccioli de la reprendre.

Les créateurs de la série documentaire se sont plongés dans 50 archives différentes pour obtenir les images avec lesquelles recomposer l’histoire de San Patrignano. De plus, ils ont généré 180 heures d’entretiens avec 25 témoignages de protagonistes qui ont vécu ces années, qui finissent par devenir des personnages hypnotiques et surprenants à certaines occasions.

À travers ses histoires, nous apprenons les moments de lumière et les épisodes les plus sombres, comme le meurtre tumultueux d’un homme par d’autres invités de la communauté. Le corps a fini par être transféré sur des centaines de kilomètres dans une décharge de Naples, dans une tentative de l’associer à un crime de la mafia. Muccioli, qui a également siégé sur le banc des accusés pour un crime présumé d’homicide involontaire coupable dont il a été acquitté, a reconnu qu’il était au courant du meurtre mais a gardé le silence parce que l’un des meurtriers lui a révélé le crime. L’événement, plein de circonstances troubles, a été précédé de deux suicides hautement contestés.

Le cocktail explosif s’accompagne de la flambée de l’épidémie de sida et d’un mariage de bienfaiteurs liés à une importante famille pétrolière du nord de l’Italie et aux plus hauts échelons de la politique nationale.