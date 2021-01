Mexico,- Match de haut calibre entre l’Atlético et Séville. Les colchoneros voulaient commencer la nouvelle année chez eux comme ils l’avaient terminée, avec la victoire. L’équipe rojiblanco a joué avec intensité. Il fallait contrôler le ballon et chercher le but de Bono à la moindre occasion.

Vous pourriez être intéressé https://siete24.mx/deportes/

Le premier tir était de Rakitic, mais Oblak, très attentif, a gardé le ballon pour les locaux. Le premier de Simeone a été lorsque la 17e minute est passée, un jeu combinatoire dirigé par Lemar s’est terminé par une passe à Trippier. L’Anglais, très actif sur son aile, a donné la passe à Correa et lui, à l’intérieur de la surface, s’est retourné sur lui-même pour lancer un pied gauche bas et s’est ajusté au poteau gauche de Bono. Un grand but qui a donné un avantage à Madrid.

Peu de temps après, c’est En-Nesyri de Séville qui a mis Oblak en difficulté, mais son tir a été effacé par le Slovène et le tir ultérieur d’Acuña est passé largement.

Ce serait le jeu le plus dangereux des Hispaniques en première mi-temps. Cependant, le jeu des matelas a fait venir les chances. Et ils étaient tous les deux avec des tirs de Luis Suárez. C’est d’abord un centre de Trippier avec un tir de l’Uruguayen qui a sauvé le gardien de Séville avec son pied droit. Et puis c’est une passe de Marcos Llorente avec un tir du ‘9’ que Bono a attrapé.

Héctor Herrera n’a pas joué en raison d’une blessure

Jusqu’à la pause, il n’y avait plus d’occasions dangereuses. Séville le voulait, mais n’a pas pu surmonter l’excellent travail défensif des colchoneros.

Séville a commencé la seconde période avec l’intention de niveler le jeu dès que possible. Les minutes passaient sans qu’il y ait de chances des deux côtés.

Saúl était celui qui porterait un coup mortel à Séville dans les 10 minutes suivant son arrivée sur le terrain. Une touche de Trippier sur Luis Suárez, il renvoie le ballon et l’Anglais ouvre en profondeur sur Marcos Llorente. Le ’14’ part pour la vitesse, voit Saúl sur le balcon de la surface et lui envoie une passe basse que l’homme d’Elche ajuste au poteau gauche pour marquer le 2-0. Un résultat qui, au final, serait définitif. Le prochain match des colchoneros sera contre Eibar, le jeudi 21 janvier à Ipurua.

Photo gracieuseté d’Atleti

Suivez nos réseaux sociaux

Le poteau Sans Héctor Herrera, la défaite des «colchoneros» Séville est apparue en premier sur Siete24.