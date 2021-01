Mexico,- Santos et Boca juniors définiront le deuxième billet pour la finale de la Copa Libertadores 2020, où Palmeiras du Brésil attend déjà.

Ils ont égalisé sans but lors du match aller à La Bombonera et définiront la série au légendaire stade Urbano Caldeira de Vila Belmiro (Santos, Brésil). Boca a perdu 1 de ses 7 derniers matchs au Brésil: 3-0 vs. Athletico Paranaense (phase de groupes 2019). Le reste a été 2 victoires (0-1 dans les duels récents, contre Athletico Paranaense en 2019 et l’Inter en 2020) et 4 nuls (aucun 0-0).

Santos a converti 41% de ses buts grâce à des jeux de balle arrêtés (4 sur une tête, 1 sur coup franc et 2 sur penalty). Pendant ce temps, Boca Juniors possède l’une des clôtures les moins vaincues des Libertadores 2020. Xeneize n’a pas reçu autant de jeu (1 tête, 1 coup franc et 1 but contre son camp) et ils n’ont pas non plus marqué au début.

Marinho (Santos) était l’homme avec le plus de chances de marquer (4) lors du premier match en Argentine. L’attaquant occupe la deuxième position dans le classement des coups (34) dans la coupe.

Esteban Andrada (Boca) était l’un des responsables de maintenir son but à zéro lors du match aller avec 3 arrêts. Le gardien a joué 1060 minutes (8 clôtures invaincues et 21 sauvées).

Pará (Santos) était le joueur avec le plus de balles récupérées (7) lors du match aller.

Carlos Tevez (Boca) est le meilleur joueur de la catégorie tir (35) de la Copa Libertadores 2020.

Photo gracieuseté de Boca Juniors

