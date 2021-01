Mexico,- Le super champion du World Boxing Council, Saúl «Canelo» Álvarez (54-1-2 36 KOs) défendra son titre contre le Turc Avni Yildirim (21-2 12 KOs). Il sera son prochain rival le 27 février au Hard Rock Stadium de Miami, domicile des Dolphins and Hurricanes.

Ce jeudi, l’annonce officielle de ce combat a été faite, qui, bien que voulue à l’origine se dérouler au Mexique, en raison de la pandémie qu’il a dû avoir lieu dans la ville de Miami.

🇲🇽 Le 27 février prochain au @HardRockStadium à Miami, FL📍 Je vais exposer tous mes titres devant Avni Yildrim 🥊 🇺🇸 Ce prochain 27 février au @HardRockStadium à Miami, FL📍 Je présenterai tous mes titres contre Avni Yildrim 🥊 #CaneloYildrim pic.twitter.com/4xibddmGy8 – Canelo Alvarez (@Canelo) 21 janvier 2021

Ce sera la première défense du titre de 168 livres que «Canelo» a remporté en battant le britannique Callum Smith en décembre dernier.

«Avni Yildirim est un bon combattant et je sais que nous aurons un combat passionnant. Je suis très heureux de pouvoir amener cet événement à Miami, à une courte distance de l’endroit où mon héros, Muhammad Ali, s’est entraîné. Le 27 février sera une grande soirée pour le sport », a déclaré« Canelo »Saúl à propos de son prochain rival.

De son côté, Yildirim, challenger au titre mondial obligatoire, reprendra ses activités après avoir perdu une décision technique serrée face à l’ancien champion Anthony Dirrell.

«C’est un honneur pour moi de pouvoir à nouveau me battre pour les ceintures verte et or, grâce à tous ceux qui sont impliqués. Je donne toujours tout et chacun doit être prêt pour une guerre. Je viens pour rendre mon pays fier, je représente l’ensemble de la Turquie », a déclaré le boxeur turc.

L’équipe «Canelo» a commenté à plusieurs reprises que si tout se passe bien dans leur prochain combat contre le rival turc, ils ont pour objectif de se battre au moins trois fois cette année.

