Mexico – Le boxeur mexicain Saúl «Canelo» Álvarez n’a pas exclu la possibilité d’affronter Gennady Golovkin, à qui il a lancé une menace, en 2021.

“Si un combat se produit pour la troisième fois (avec Golovkin), je me sens tellement bien que je pourrais probablement l’assommer et lui causer de sérieux dommages”, a déclaré ‘Canelo’ dans une interview avec The Ring.

Le boxeur a indiqué qu’il n’avait aucun problème face à Golovkin, en fait, il était convaincu qu’il pourrait le battre.

“Je n’ai rien à prouver à personne, j’ai déjà fait mon travail en le battant deux fois et maintenant je veux rester à 168 (livres), et si (Golovkin) veut monter, on verra ce qui se passe”, a déclaré “Canelo”.

Il a commenté que, indépendamment d’une troisième confrontation avec le Kazakh, il prévoit d’organiser trois combats cette année.

«Mon objectif est de combattre n’importe qui à 168 (livres) s’il a un titre. L’objectif est février, mai et septembre ».

“C’est un plan assez simple pour 2021, se battre pour toutes les ceintures en 168 et le faire trois fois, peut-être quatre”, a déclaré le ‘Canelo’.

Le dernier combat de «Canelo» Álvarez était contre Callum Smith, qu’il a battu le 20 décembre.

