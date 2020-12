Pablo Alborán, David Bisbal, Vanesa Martín, Pasión Vega, Rozalén et Pablo López font partie des protagonistes de Scene in noir et blanc, un programme réalisé et présenté par Antonio Banderas et avec la participation de María Casado, qui peut être vu avant la fin de l’année sur Amazon Prime Video. Il s’agit du premier projet du Teatro Soho Televisión, la société de production que l’acteur de Malaga a lancé au printemps dernier avec le journaliste catalan. «Nous créons un espace télévisuel à la recherche de l’excellence», explique Antonio Banderas, qui ne perd pas de temps: la semaine dernière, il est monté sur scène pour présenter sa prochaine comédie musicale, Company, avec sa compagnie, quelques jours seulement après avoir terminé le tournage du film Compétition officielle.

À la mi-juillet, Banderas, Casado et David Bisbal ont mis en ligne des images sur les réseaux sociaux de leur passage à travers le Caminito del Rey, un chemin spectaculaire le long d’une plate-forme attachée au rocher. Les trois étaient déjà au milieu du tournage de Scene in Black and White, qui a été tourné pendant l’été au Soho Theatre lui-même. Le format des sept chapitres qui composent le programme est basé sur une présentation d’Antonio Banderas lui-même, qui passera en revue les trajectoires des invités et l’impact que leur musique a eu sur la société. Il a lui-même avancé quelques clés la semaine dernière, soulignant que les monologues parleront “de ce qui est essentiel et de ce qui ne l’est pas” du point de vue du spectateur. «Les téléspectateurs pourront voir quelque chose de différent, des interviews intimes dans un espace unique qui fera la différence», souligne Ricardo Cabornero, responsable du contenu d’Amazon Prime Video en Espagne.

L’espace télévisuel a des entretiens avec María Casado “qui cherche à révéler le côté le plus personnel des stars de la musique”, comme l’explique d’Amazon. Les protagonistes, à leur tour, exécutent une performance en direct soutenue par l’Orchestre symphonique de Malaga, dirigé par Arturo Díez Boscovich, qui agit également en tant que directeur musical du programme. Les artistes interpréteront également des versions de leurs chanteurs préférés. Le programme a été enregistré dans les locaux du Soho Theatre, où se tiendra également le gala Goya en mars prochain, également présenté par le tandem formé par Banderas et Casado. “Ce sera différent, plus court, plus sobre et élégant”, déclarait il y a quelques jours le protagoniste de Pain and Glory, rôle pour lequel il a été nominé aux Oscars et pour lequel il a reçu de nombreux prix.

L’acteur a toujours pensé au Teatro Soho Televisión comme une proposition à long terme qui accompagnerait son projet théâtral à Malaga. Cependant, pendant l’emprisonnement, il a décidé de le retirer du tiroir pour le démarrer beaucoup plus tôt que prévu. En tant que visage visible du projet, elle a opté pour María Casado, qui était déjà à un pied de La Mañana depuis que TVE a annoncé que Mónica López la remplacerait devant le matin. Après l’appel de Banderas, le journaliste n’y a même pas pensé. «Je l’ai vu clairement», dit-il alors. Maintenant, avec son premier projet sur le point de sortir du four, il confirme ces sentiments. «C’est le plus beau projet télévisé sur lequel j’aie jamais travaillé», déclare Casado. «C’était magique, un rêve, une merveilleuse aventure», insiste-t-il.

Ce premier programme de la société de production d’Antonio Banderas a permis, comme il l’expliquait lui-même, que l’équipe du Soho Theatre continue d’être active après la crise des arts du spectacle dérivée de la situation sanitaire et qui l’a même contraint à présenter un ERTE pendant l’état de l’alarme. Désormais, l’espace scénique a proposé un programme pour une saison qui vise à reprendre l’activité théâtrale avec prudence et devant seulement 500 personnes comme capacité maximale autorisée. “Nous ne savons pas combien de mois nous pouvons rester”, a déclaré la directrice générale du théâtre, Aurora Rosales. Pendant ce temps, Banderas a trouvé dans sa société de production un moyen de maintenir son projet en vie.