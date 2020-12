Les biopics ont acquis une grande pertinence tant au cinéma qu’à la télévision après le grand succès du film ‘Rhapsodie bohémienne’, qui nous a montré la vie de Freddie Mercury et du groupe Queen, donc d’autres adaptations ont été faites et cette fois une série limitée est en préparation pour la plateforme Hulu, qui nous montrera l’un des couples les plus explosifs de la dernière ans et il a été confirmé que Sebastian Stan et Lily James joueront dans une série de Tommy Lee et Pamela Anderson.

Actrice et mannequin Pamela Anderson a eu l’un des mariages les plus scandaleux de ces dernières années, s’étant marié au milieu des années 90 avec Tommy lee, membre du groupe Motley Crue, Mais une vidéo explicite de leur lune de miel est apparue, alors ils ont entamé une bataille juridique contre le producteur qui l’avait publiée pour finalement parvenir à un accord, mais 3 ans plus tard, le couple a divorcé.

Selon les informations du magazine Variété, Sebastian Stan et Lily James joueront dans une série Tommy Lee et Pamela Anderson pour la plateforme Hulu, qui comportera huit épisodes où ce couple explorera la vie et leurs multiples scandales lors de leur bref mariage. Ils rejoignent la série Craig Gillespie en tant que réalisateur et Rob Siegel en tant que scénariste, ainsi que Seth Rogen, Evan Goldberg et Dylan Sellers en tant que producteurs exécutifs.

Actuellement, l’acteur Sebastian Stan fait toujours partie de l’univers cinématographique Marvel et diffusera la série en mars prochain ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, tandis que Lily James faisait partie de la série à succès de ‘Downton Abbey’ et a joué dans le live-action de ‘Cendrillon’ en 2015, en plus d’être impliqué dans un scandale récent après avoir été capturé avec l’acteur Dominic ouest, qui est actuellement marié.