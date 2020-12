Le meurtre de la chanteuse Selena Quintanilla en 1995, aux mains de la présidente de son fan club, a été une telle tragédie collective pour la communauté latino-américaine aux États-Unis que sa mort a fini par éclipser sa propre vie. Désormais, une série Netflix vise à la revendiquer comme plus qu’une simple martyre.

Selena a prouvé que le rêve américain pouvait aussi parler espagnol. Son talent a sorti sa famille de la pauvreté: après la crise pétrolière du début des années 1980, les Quintanillas ont perdu leur entreprise familiale, un restaurant, et ont vécu de la charité entassés dans une chambre simple dans la maison d’un parent. Toute la famille dépendait donc de Selena pour s’en sortir. Leur père Abraham Quintanilla a mis les trois enfants au travail en groupe et leur a inculqué l’état d’esprit que le succès était leur seule option pour survivre. L’alternative était de mourir de faim.

Selena n’a jamais rêvé d’être une pop star, mais son ambition était motivée par le besoin. Elle ne voulait même pas chanter la musique Tejano, en fait elle ne parlait pas espagnol et devait apprendre ses propres chansons phonétiquement, c’est son père qui a opté pour ce genre (le favori des Latinos aux États-Unis) et en ce qui concerne les concerts lors des mariages, baptêmes et Les quinceañeras ont commencé à augmenter quand elle a abandonné l’école à 14 ans. La série dépeint l’autorité implacable avec laquelle M. Quintanilla a forcé ses enfants à travailler, avec une mentalité typiquement américaine du show business qui semble moins exploitante car elle a une fin heureuse (temporairement).

Au début des années 90, Selena était déjà la plus grande star latine aux États-Unis: elle fut la première hispanique à signer un accord avec Coca-Cola, elle remporta plus de 150 prix et devint la chanteuse latine la plus vendue de la décennie avec 65 millions. disques. Elle a créé Tejano, un genre traditionnellement réservé aux hommes, à la mode chez les jeunes, avec des chansons qu’elle a également produites et composées elle-même. Ses tenues de cow-boy, souvent au ventre nu, brisaient les tabous et les préjugés contre les femmes hispaniques: Selena était sexy mais décente, ethnique mais glamour, folk mais intégrée à la culture pop américaine.

Quand elle avait 21 ans, elle a épousé son guitariste, Chris Pérez, après qu’il lui ait demandé dans une Pizza Hut. Abraham Quintanilla n’a jamais fait confiance aux intentions de Pérez, craignant que son machisme ne gêne la carrière prometteuse de sa fille. Selena est connue sous le nom de “Tejano Madonna” parce qu’elle a fait tomber les barrières culturelles dans la communauté de los pochos (un terme péjoratif utilisé pour surnommer les Hispaniques américains qui ne parlaient pas espagnol). Elle était un symbole de triomphe pour un groupe marginalisé à la fois par les Blancs et les Latinos et a maintenu son humilité jusqu’à la fin: elle a mangé des tortillas et des haricots faits maison, elle a continué à vivre chez elle à Corpus Christi et son seul caprice était une Porsche rouge. Elle a également élargi son image avec une ligne de vêtements en jean, dont elle a confié la gestion à son amie, assistante et présidente de son fan club Yolanda Saldívar.

Saldívar était obsédée par le fait de devenir essentielle à Selena, qu’elle imitait en tout, et a commencé à l’éloigner de tout le monde. Lorsque le père de la chanteuse l’a avertie que Saldívar ne semblait pas digne de confiance, Selena lui a rappelé qu’il n’avait jamais non plus fait confiance à son mari et qu’il faisait peut-être à nouveau des erreurs. Mais cette fois, Abraham avait des raisons de craindre: voyant que Selena lui accordait de moins en moins d’attention, Yolanda l’a convoquée dans un motel et après une dispute, elle lui a tiré une balle dans le dos. La chanteuse a rampé sur 119 mètres jusqu’à la réception, où ses derniers mots ont été “Yolanda … 158” en référence à la pièce où se trouvait son assassin. Là, la police a trouvé une valise de Selena avec son passeport et des bijoux que le médecin Ricardo Martínez (avec qui on disait qu’elle avait une relation) lui avait donné, ce qui a déclenché toutes sortes de théories que le chanteur avait l’intention de fuir avec lui et c’est peut-être ce qui a scandalisé Yolanda. La meurtrière a été condamnée à la réclusion à perpétuité, une peine qu’elle purge en isolement pour les menaces qu’elle a reçues en prison (lors de son arrestation, plusieurs bandes criminelles ont tenté de lui payer une caution pour la tuer), et sa probation ne pourra être révisée qu’en 2025.

Le deuil de Selena a été comparé à l’impact de la mort de John F. Kennedy. Sa mort a fait la une du New York Times à deux reprises et le magazine People a produit un exemplaire commémoratif (c’était la troisième fois qu’il le faisait, après Jacqueline Kennedy et Audrey Hepburn) qui s’est vendu en un jour: le message culturel était que la vie d’une Latina importait. La figure du chanteur a été canonisée par le peuple hispanique, voilée en martyr et honorée en saint. Sa légende a donné espoir, dignité et identité à la communauté latino-américaine aux États-Unis et plus particulièrement aux plus marginalisés des quartiers les plus pauvres. Désormais, la série Netflix, qui sortira ce vendredi, contribuera à nourrir le mythe de Selena, 25 ans après sa mort, mais surtout c’est une célébration de sa vie.