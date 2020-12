Dans le passé Journée des investisseurs Disney De nouveaux projets que Marvel Studios a pour les années suivantes ont été annoncés et pas seulement ceux que nous connaissions déjà en tant que séries et films, de nouveaux projets ont été ajoutés, certains d’entre eux assez ambitieux tels que série est ‘Secret Invasion’ et l’arrivée de ‘Fantastic Four’ au MCU, mais l’un des plus étranges est le spécial de Noël, qui sera réalisé et écrit par James Gunn, mais après quelques questions au réalisateur, James Gunn a finalement parlé “ Les Gardiens de la Galaxie Spécial vacances ” et il a été confirmé que ce sera de l’action réelle et que ce sera canon.

Parler de ‘Guardians of the Galaxy’, c’est forcément parler de James Gunn, qui a réalisé les deux films de cette équipe et malgré le fait que le troisième opus n’ait pas été confirmé officiellement, le retour du réalisateur a déjà été confirmé après un départ soudain et soyez signé par DC pour diriger ‘The Suicide Squad’ et la série ‘Peacemaker’.

L’un des projets présentés hier était ‘Les Gardiens de la Galaxie Spécial vacances’, un spécial qui devrait arriver fin 2022 et après l’annonce, le réalisateur James Gunn a parlé de “ The Guardians of the Galaxy Holiday Special ” via ses réseaux sociaux et il a été confirmé que ce sera l’action réelle et ce sera le canon du MCU:

“On me pose beaucoup de questions à ce sujet. Oui, le spécial de Noël ‘Guardians of the Galaxy’ est réel, c’est quelque chose que Marvel Studios et je cuisine depuis des années. L’histoire est aussi folle et amusante que possible et c’est de l’action en direct le MCU. J’aimerais pouvoir vous en dire plus! “

😂 On me pose souvent cette question. Oui, le Guardians of the Galaxy Holiday Special est réel, c’est quelque chose que @MarvelStudios et moi cuisinons depuis des années. L’histoire est aussi folle et amusante que possible, et elle est en direct et dans le MCU. 🧑🏻‍🎄 OH MAN, JE SOUHAITE QUE JE POURRAIS VOUS EN DIRE PLUS! https://t.co/Dq8hC999Wa – James Gunn (@JamesGunn) 11 décembre 2020

Mais ce n’était pas le seul travail de cette équipe qui a été présenté hier, la série a également été présentée ‘Je suis Groot’, qui nous montrera quelques histoires de Baby Groot, quelque chose qui fera également partie du canon de l’univers cinématographique Marvel, mais on ne sait pas si James Gunn sera impliqué.