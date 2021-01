L’action en direct de Jennifer Walters est déjà en développement pour arriver très bientôt sur la plate-forme Disney +, cependant, certains fans de l’univers cinématographique Marvel (MCU) se sont demandé Combien d’épisodes la série ‘She-Hulk’ aura-t-elle? Heureusement pour eux, la question a enfin trouvé une réponse.

Comme on le sait, Marvel Studios prépare six émissions de télévision pour 2021, ce qui élargira encore la franchise, soit avec des personnages connus du public, soit avec de nouveaux héros qui promettent d’exciter le public, mais certaines de ces productions auront dix chapitres et d’autres six.

Face à cette variation de chapitres, Kevin Feige, président de Marvel Studios, a expliqué à IGN lors de la campagne de presse pour ‘WandaVision’ que c’est parce que chaque programme doit durer six heures, mais certains dureront une demi-heure et d’autres dureront une heure, alors combien d’épisodes la série de ‘She -Ponton’? Selon le producteur, il y en aura au total 10.

“Cela représente environ six heures de contenu. Parfois, ce sera six épisodes, parfois ce sera neuf épisodes, dans le cas de ‘WandaVision’. Parfois, ce sera 10 épisodes. En gros, vous avez 10 épisodes d’une demi-heure, par exemple comme la série de ‘She -Hulk », a assuré Feige cette semaine.

Cela signifie que «She-Hulk» sera la plus longue série d’action en direct de toutes les productions MCU, puisque «WandaVision» en aura neuf et «Et si…?» avec aussi dix épisodes ne compte pas car c’est un programme animé. Cependant, si vous comptez avec dix chapitres d’une demi-heure, ils ne donnent que cinq heures, alors peut-être que certains d’entre eux peuvent durer un peu plus longtemps, voire presque une heure.

Pendant ce temps, ‘She-Hulk’ avec l’actrice Tatiana Maslany, est prévue pour 2022 (si la pandémie de coronavirus ne retarde pas sa production) et arrivera exclusivement pour la plateforme de streaming de la maison de Mickey Mouse, donc Pour contracter Disney +, cliquez ici.