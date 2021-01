Mexico.- La série Sexe et ville reviendra à la télévision, cette fois sur HBO Max avec ses leads d’origine, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis, mais le grand absent sera Kim Cattrall (Samantha).

Le titre de la série en sera un autre, Et juste comme ça, est une autre des nouveautés qui ont surpris les fans de la série sur les amis de New York.

HBO n’a pas expliqué l’absence de Kim Catrall, mais cela semble être dû à une confrontation avec Sarah Jessica Parker, qui est dans le domaine public.

L’intrigue de la nouvelle série se concentrera sur la difficulté de la vie de Carrie, Miranda et Charlotte et sur la façon dont elles parviennent à surmonter les différences afin que cela n’affecte pas leur amitié.

Ils jouent les mêmes personnages, mais maintenant 50 ans.

Et juste comme ça, le nouveau Sex and the City, de HBO, aura 10 épisodes de 30 minutes, qui seront à nouveau situés à New York, et commenceront le tournage au printemps de cette 2021.

L’original Sex and the City a été diffusé entre 1998 et 2004 sur six saisons totalisant 94 épisodes.

Plus tard, deux films ont été tournés qui ont suscité beaucoup d’attentes, mais ils n’ont pas eu le même succès, ni du public ni de la critique, que la série.

Pourquoi Sarah Jessica et Kim se sont-elles battues?

On a toujours soupçonné en dehors de l’équipe de production qu’il y avait une forte rivalité entre les deux actrices, surtout après que la série soit devenue un phénomène à succès.

Sarah Jessica a commencé à s’élever, c’est-à-dire à gagner de plus en plus, jusqu’à se placer trois fois au-dessus des autres, en même temps que Kim gagnait la faveur du public et aimait de plus en plus son caractère audacieux.

La production a favorisé l’actrice aux superbes chaussures et a écarté l’autre, au point que lorsque la série s’est terminée, c’était un soulagement évident pour les deux de ne plus se revoir.

Les négociations pour les deux films ont été tendues car Kim ne voulait pas les faire pour une raison simple, elle ne voulait pas être avec Parker. À la fin, Kim a exigé et reçu plus d’argent, mais ils ne se sont plus parlé sur le plateau.

Des années plus tard, lorsque le frère de «Samantha» est mort dans un tragique accident et que «Carrie» lui a présenté ses condoléances publiques sur son compte Instagram, la façon dont Kim a reçu ce geste a laissé tout le monde froid.

«Permettez-moi de clarifier cela. Tu n’es pas ma famille. Tu n’es pas mon ami. Je vous écris donc pour vous dire pour la dernière fois d’arrêter d’exploiter notre tragédie pour donner l’impression que vous êtes une fille adorable. “

Il l’a également traitée d’hypocrite.

Il n’y avait donc pas de troisième film, qui ne ferait qu’engraisser les poches de Sarah Jessica Parker en tant que productrice et c’est probablement pourquoi Kim Cattrall, aujourd’hui âgée de 60 ans, ne sera pas non plus dans la série.

