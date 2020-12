Après 12 ans d’antenne et avec un nombre similaire de saisons, enfin la série ‘La théorie du Big Bang’ s’est terminé en 2019 avec l’un des résultats les plus émotionnels, mais tout au long de cette histoire, des doutes sont restés dans l’air selon lesquels il semble ne pas être résolu, mais apparemment l’un d’entre eux a déjà une réponse, car Kaley Cuoco a révélé le nom de famille de Penny, ou du moins ce que certains pensaient que c’était.

L’un des plus grands doutes sur cette série est le Nom de famille de Penny, comme il n’a jamais été appelé par son nom de famille et que sa famille ne l’a pas révélé non plus, même lorsqu’il s’est marié, il a adopté le nom de famille de Leonard, de nombreuses théories ont émergé sur ce que c’était vraiment.

Lors d’un entretien avec l’actrice pour HFPA In Conversation dans le cadre de la promotion de la série ‘L’hôtesse de l’air ‘, il semble que Kaley Cuoco a révélé le nom de famille de Penny, alors qu’il discutait d’une théorie suggérant que le nom de son personnage est Penny Penny Penny:

“Il y avait une théorie vraiment drôle selon laquelle son nom était Penny Penny Penny et la seule personne qui le savait depuis le début était Sheldon. C’est pourquoi je frappais toujours à sa porte comme ça. C’était comme, ‘Attends une minute, c’est ton nom? ‘ Et Sheldon a dit: “Ouais, c’est pourquoi j’ai frappé à la porte.” Il a fait ça avec tout le monde, mais nous avons tous pensé que c’était amusant d’y penser. “

Apparemment, cette théorie suggère la raison pour laquelle Sheldon l’a appelée quand il a frappé à la porte, bien que pour beaucoup cela semble un peu ridicule et qu’ils croient que le vrai nom de famille de Penny est Wyatt en raison du changement de nom de son père pendant la série.