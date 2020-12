Elle est l’une des femmes les plus puissantes de la télévision américaine. Ses histoires attirent des millions de téléspectateurs. Sa formule comprend des connotations mélodramatiques, des personnages féminins forts et des rebondissements du script de la marque maison, le tout avec un objectif commun: que le public ne s’ennuie pas. Shonda Rhimes est une femme et noire, un oiseau rare dans un monde dominé par les hommes blancs. Il n’hésite pas à appeler les choses par leur nom. Et si vous vous fâchez contre un acteur, la vie de votre personnage est en grave danger. Elle a la télécommande.

– Origines

«Princesse par surprise 2».

Shonda Lynn Rhimes est née à Chicago en 1970 et est la plus jeune de six enfants. Parmi ses premiers pas, le scénario du film Crossroads: Until the End (2002), avec lequel la chanteuse Britney Spears a fait ses débuts en tant qu’actrice au cinéma et a été battue par la critique. Il a également eu peu de chance avec son premier pilote de télévision sur les jeunes correspondants de guerre, qu’ABC a rejeté en 2003. Avec la productrice Debra Martin Chase – une autre femme afro-américaine – il a travaillé sur Princess by Surprise 2 (2004). Et en mars 2005, la série qui allait changer sa carrière voit le jour.

– Grands succès

Parler de Shonda Rhimes, c’est parler de Grey’s Anatomy. L’histoire des médecins du Grey Sloan Memorial Hospital de Seattle est déjà en route vers sa 15e saison, devenant maintenant la fiction la plus ancienne diffusée aux heures de grande écoute sur ABC. Malgré le temps, l’histoire qui a Meredith Gray (actrice Ellen Pompeo) en son centre reste l’une des productions télévisuelles les plus suivies aux États-Unis. Entre 2007 et 2013, il a vécu avec Sin rendez-vous, dérivé du précédent et également créé par Rhimes. En 2012, Scandal a commencé, mettant en vedette Kerry Washington dans le rôle d’Oliva Pope, une avocate et amante du président des États-Unis qui se consacre à couvrir les problèmes louches de ses clients. En plus de ses créations, la signature de Rhimes en tant que productrice exécutive est sur d’autres fictions, de Comment défendre un meurtrier à The Catch ou Station 19, certaines avec plus de succès que d’autres, en passant par sa société de production Shondaland.

Ellen Pompeo dans ‘Grey’s Anatomy’.

– Que faites-vous

A partir de sa liste de productions, le réseau ABC diffusera dans la saison 2018-2019 de nouveaux opus de Grey’s Anatomy, Comment défendre un meurtrier, le drame juridique For the People et Station 19, spin-off d’Anatomy (Scandale terminé l’année dernière) . Mais maintenant Rhimes a ses vues sur Netflix. L’été dernier, le producteur et scénariste a signé un contrat de quatre ans pour environ 100 millions de dollars avec la plateforme en ligne pour créer des séries pour eux. Votre premier projet est déjà en cours. Sa société de production a acquis les droits d’un article dans le New York Magazine sur l’histoire vraie d’Anna Delvey, une escroc qui a trompé la société new-yorkaise en se faisant passer pour une riche héritière allemande. Sur Netflix, où il a annoncé qu’il préparait déjà sept autres séries, il pourra libérer son style particulier, qui parvient à laisser les téléspectateurs collés à l’écran en attendant la prochaine tournure inattendue du script.

– Que disent-ils d’elle

Ceux qui ont travaillé avec elle la décrivent comme passionnée et déterminée. L’actrice Sandra Oh, qui était sur Grey’s Anatomy pendant 10 saisons, assure qu ‘”elle est connectée à sa propre voix, qui vient de l’intestin. C’est une scénariste formidable.” Kerry Washington, star de Scandal, n’a que de bons mots pour elle. Lors d’une rencontre avec la presse, l’actrice a expliqué pourquoi Rhimes n’aime pas utiliser le mot «diversité» en référence au casting de sa série. «Elle parle d’abandonner le mot« diversité »et de le remplacer par« normalisation ».

Parmi ses références télévisuelles, il cite généralement le scénariste Norman Lear et des séries telles que Buffy, the Vampire Slayer, Felicity et 24. La description de Rhimes qui a eu le plus d’impact est peut-être celle faite par une chroniqueuse du New York Times, Alessandra Stanley, en 2014, qui a défini au scénariste comme “une femme noire en colère” dans une critique de Comment se lever pour un meurtrier. “C’est un commentaire embarrassant”, a déclaré le créateur à EL PAÍS.