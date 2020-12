Mexico – Lors d’une conférence de presse au Palais national, le sous-secrétaire à la santé, Hugo López Gatell, a déclaré que si la société respectait les nouvelles mesures de confinement Dans la zone métropolitaine du pays, le nombre d’infections au Covid-19 pourrait diminuer le 3 janvier.

Cependant, il a averti que des mesures plus sévères seraient prises autrement.

Le fonctionnaire a expliqué que le gouvernement fédéral et les autorités de Mexico et de l’État du Mexique ont accepté de fermer les activités des activités non essentielles.

Du 19 décembre 2020 au 10 janvier 2021.

Tout cela comme un objectif temporaire de rÉduquer les infections qui sont à la hausse, ce qui a été calculé grâce à une modélisation mathématique de l’équipe du chef de gouvernement Claudia Sheinbaum.

Nous avons pu identifier que si je faisais cela À la fin du 19 décembre, la courbe épidémique commencerait à changer substantiellement vers le 3 janvier.

Si et seulement si les mesures sont remplies: c’est-à-dire les entreprises et les entreprises qui doivent fermer, les personnes qui que s’abstenir d’aller dans l’espace public s’abstenir d’aller dans l’espace public, etc.

Les mesures doivent être respectées par la société, si la société s’y conforme, l’effet de réduction des infections est atteint, quand? Vers la semaine du 3 janvier », dit-il.

Mais si les infections ne diminuent pas, Des mesures encore plus sévères devraient être prises, a répondu López Gatell.

