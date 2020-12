Canal Sur a reçu cette semaine une énorme cruche d’eau froide qui la laisse frissonner, encore plus qu’elle ne l’était déjà: un snip de 14 millions – 10% de son budget – qui s’ajoute à une longue liste de problèmes avec une équipe déclin, des accusations de manipulation de l’information et une faible audience de 8%. Vox a exigé du gouvernement andalou (PP et Ciudadanos) une réduction drastique de la télévision en échange de son soutien aux budgets du Conseil pour 2021 et pour qu’ils aillent de l’avant, et a gagné le pouls. Bien sûr, il avait mis 30 millions de réduction sur la table et le changement de nom de la chaîne, qui sera étudié plus tard.

La chaîne souffre de graves maux après 32 ans d’histoire, avec des équipements obsolètes, une main-d’œuvre vieillissante de 1 410 travailleurs – 300 de moins qu’il y a dix ans – et de nouveaux contrats gelés. En 2008, le budget était de 251 millions, aujourd’hui il est de 140 et en baisse. «L’accord politique conclu est un coup dur pour Canal Sur», admet son directeur général, Juan de Dios Mellado, qui ne sait pas pour le moment quels jeux il pourra faire. «Mais personne ne sera licencié», prévient-il. Cependant, le personnel -avec 57 ans en moyenne- se méfie et annonce de nouvelles manifestations à partir de la semaine prochaine après avoir subi deux fondus au noir en février dernier et avec l’ERE de Telemadrid et le black-out de Channel 9 dans le rétroviseur.

Vox a commencé par exiger l’élimination de la télévision régionale. C’était en décembre 2018, lorsqu’il a négocié un pacte gouvernemental avec le PP et Ciudadanos. Il n’a pas réussi, mais maintenant il cherche son asphyxie financière. En janvier dernier, son porte-parole parlementaire andalou, Alejandro Hernández, a qualifié les journalistes de la station de “chiens” après avoir exigé qu’ils arrêtent de qualifier leur formation d ‘”extrême droite”. Et il a écrit sur Twitter: “Jusqu’ici, nous sommes arrivés.” Que signifie cette expression?, A demandé un éditeur. «Ils le verront», finit-il.

10 jours après cette menace, Álvaro Zancajo, ancien directeur de la chaîne 24 heures de RTVE, a atterri devant les nouvelles, et depuis lors, les organes de contrôle qualité ont commencé à signaler des cas de manipulation d’informations, dont la dernière étape était de ne pas rapporter la récente condamnation de l’affaire Gürtel dans son journal télévisé du soir, présenté par Mariló Montero. Mellado a présenté ses excuses au Parlement pour ce qu’il a qualifié de “faute professionnelle en matière d’information”.

«La manipulation est grossière, autoritaire et avec des procédures disciplinaires punissant les rédacteurs en chef qui ont dû mentir, ce qui est très dur. Certains sont même tombés malades », explique Chelo Gutiérrez, membre du Conseil professionnel, l’organe qui veille au respect du code d’éthique et du droit à l’information dans l’entité andalouse. Emilio Maíllo a dirigé le journal local à Séville jusqu’en avril dernier, il a reçu l’ordre de l’ouvrir avec une casserole promue par Vox devant la mairie, qui avait déjà fait la une la veille. Elle a refusé. «Ils m’ont arrêté au bout de deux jours», explique-t-il.

L’agence de Canal Sur à Madrid est un exemple extrême du redressement de la chaîne depuis février dernier. «Nous couvrons l’agenda de Vox et du PP, nous ne faisons pas de journalisme. La situation à Madrid est formidable: nous n’avons parlé du roi émérite que de son départ du pays, mais au lieu de cela, nous avons un master sur la carte de Dina et le cas de Podemos, qui est surdimensionné. Nous ne savons pas faire de la propagande », déplore un écrivain de cette délégation, qui réclame l’anonymat. Le Conseil professionnel a dénoncé il y a deux semaines dans un communiqué sévère “la situation de gouvernement, les affrontements, les discussions, le stress, les menaces, les tensions et le chaos au sein de la délégation de Madrid (…) En ce qui concerne strictement l’information, c’est une chaîne de violations du statut professionnel de la RTVA ». L’organisme n’a pas reçu de réponse à leurs plaintes.

Sa responsable, Carmen Torres, nommée avec Zancajo, a proposé d’ouvrir deux dossiers en neuf mois malgré le fait qu’il n’y ait que neuf employés, même si l’un d’entre eux a déjà été déposé par Mellado car il n’a pas apprécié les irrégularités. Torres et Zancajo ont refusé de commenter ce rapport. «Il y a une tendance à la hausse des dossiers pour résoudre les conflits de travail malgré l’existence d’un service de médiation. C’est une logique répressive et non un dialogue », critique Joaquín Távora, représentant de CC OO.

Dans le même temps, le Conseil andalou de l’audiovisuel a dénoncé le parti pris informationnel de la télévision régionale en juillet dernier dans un rapport critique après avoir analysé 200 heures de diffusion entre mars et avril: “Le fournisseur [Canal Sur] fait une sélection d’informations qui met en évidence les aspects positifs de la gestion du gouvernement autonome et qui est une constante dans toute l’actualité. Ainsi, dans l’ensemble de l’échantillon, aucune pièce critique auprès de la direction du Conseil n’a été trouvée, à l’exception de celles réalisées par les partis d’opposition ». Et cela abonde: “En général, le format utilisé pour l’information régionale est celui du journalisme d’apparence, utilisant une seule source, la source officielle, pour toutes les questions.” Le rapport a souligné que Vox a obtenu 5,8% du temps de parole avec 11 députés, tandis qu’Adelante Andalucía avait 2,2% avec 17 députés. Cependant, le rôle nécessaire de l’ultra groupe pour que le gouvernement autonome propose des lois déclenche son exposition médiatique dans cette communauté.

Le président de l’institution, Antonio Checa, retire les critiques des techniciens qui ont analysé l’impartialité de l’actualité: «En général, le pluralisme est respecté, bien que des échecs spécifiques soient détectés qui peuvent avoir une certaine pertinence, mais il n’y a pas de différences majeures avec l’étape précédente [cuando gobernaba el PSOE]».

Carlos Morillas, nommé sur proposition de Vox au conseil d’administration de la RTVA, adoucit le discours radical contre la chaîne et allègue qu’une “plus grande rationalisation” des dépenses est nécessaire compte tenu de la “taille éléphantine” de Canal Sur. «Il ne s’agit pas de disparaître, il faut lui donner une chance, mais du point de vue de l’efficacité. Historiquement, de l’argent est jeté à Canal Sur ». L’accord entre PP, Ciudadanos et Vox comprend l’élimination de la Fondation andalouse de l’audiovisuel et de l’une des trois chaînes RTVA.

Une critique approfondie affecte le contenu et le changement informationnel pour donner la priorité aux nouvelles nationales par rapport aux nouvelles régionales, et inverser ainsi l’avantage traditionnel de proximité de la chaîne. «Les nouvelles sont très concentrées sur les problèmes nationaux et les Andalous sont marginalisés. La société civile andalouse et les syndicats n’existent pas, seuls les employeurs », censure un membre du groupe de journalistes de CC OO à la RTVA.

En février dernier, le comité inter-centre – l’organe qui représente le personnel – a mis fin à la grève pour reprendre les négociations sur la nouvelle embauche de personnel, “qui vont désormais se gaspiller avec l’accord avec Vox”, critique son président, Rut Mingorance. Távora décrit la situation comme “le pire moment de notre histoire en termes de budget et d’acceptation sociale”. Et il ajoute: «Pendant la pandémie, Canal Sur est la télévision qui a le moins grandi parmi les autonomes. Mais que Vox est amorcé avec ce média public, avec un budget bien inférieur à celui des autres télévisions et qui ne représente que 0,35% du total [40.188 millones], est significatif. Ils ne vont pas nettoyer les comptes, mais régler les comptes avec ceux qui représentent l’autonomie publique et andalouse ».