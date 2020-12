Warner Bros.et The CW ont publié la première image officielle du nouveau costume de Superman dans l’Arrowverse, c’est-à-dire celui que Tyler Hoechlin occupera pour la série “ Superman & Lois ”.

La nouvelle série de super-héros se concentre sur Clark Kent et Lois Lane, joués par Bitsie Tulloch, agissant en tant que journalistes et protecteurs du monde, tout en élevant une paire d’adolescents qui peuvent ou non hériter des «pouvoirs et capacités de son père”.

Alors que Hoechlin est apparu pour la première fois en tant que Superman dans la deuxième saison de “ Supergirl ” en costume, pendant DC FanDome, les producteurs ont noté que le costume de Superman était conçu comme quelque chose qu’un acteur invité pouvait porter de temps en temps, et non pour soutenir sa propre série.

Le nouveau costume de Superman dans Arrowverse ressemble étroitement au look de Superman lors du redémarrage de la marque lors de l’événement appelé “ DC Rebirth ” en 2016, après que la société ait redémarré sa ligne éditoriale en 2011 avec “ Point de rupture ‘.

L’âge de Superman a régressé, son mariage avec Lois est sorti de la continuité, et ses décennies en tant que plus grand héros de l’univers DC ont été anéanties.

L’événement a annulé ces changements et lui a donné un costume plus traditionnel que celui qu’il portait, bien que les vêtements rouges sur le pantalon bleu de Superman, qui étaient arrivés dans le cadre du remake de New 52 en 2011, ne seraient pas défaits avant un certain temps plus tard.

«Je trouve que le nouveau costume est représentatif de la série, tout comme ce costume est unique et se distingue de ceux qui l’ont précédé, l’histoire que nous racontons à propos de Clark à ce stade de sa vie est unique et quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. J’apprécie l’opportunité de porter le costume et la responsabilité qui va avecHoechlin a déclaré dans un communiqué.

La date de sortie de “ Superman & Lois ” sera le 23 février 2021.