La la fiction télévisée vit l’un de ses âges d’or à la fois dans le contenu et dans les plateformes, car avec l’émergence des services de streaming l’offre de séries a subi un boom. Netflix, Amazon, HBO, Disney + … La gamme de choix est énorme. Et en plus de nombreuses options, il convient de noter la qualité de nombreuses nouvelles fictions, en particulier dans le série ‘teen’.

Non seulement pour les intrigues qui accrochent leur public cible (qui aussi), mais pour montrer la réalité adolescente de manière plus réaliste et avec des valeurs. Des personnages puissants avec leurs lumières et leurs ombres qui montrent les conflits typiques de l’époque mais qui en même temps envoient des messages de tolérance, de respect et de liberté.

L’amour entre Quimi et Valle dans ‘Compañeros’, il nous a rendus très accro, tout comme des années plus tard Marcos et Eva dans «Los Serrano». Sans oublier des titres célèbres comme «Al Salir de Clase» ou «Nada es para siempre»; entre autres. Des parcelles de lycée dans lesquelles on ne pouvait s’empêcher de se sentir un peu identifié à l’occasion, mais, avec le recul, N’étaient-ils pas pleins de relations que nous appelons maintenant toxiques?

Une jalousie malsaine, une dépendance émotionnelle, une certaine tolérance au harcèlement, peu d’introspection … Et oui, tout ce qui se passe à l’adolescence avec une grande intensité et ne pas le dire ne le fait pas disparaître et cela signifierait même peu de séries crédibles, mais Que diriez-vous de raconter tout cela et d’ajouter plus de valeurs et d’attitudes positives aux intrigues? Apprenez et évoluez avec les personnages C’est quelque chose qui, à l’adolescence, peut aider plus qu’il n’y paraît, et heureusement, la nouvelle série est désormais chargée de ces éléments qui, en plus de divertir dans leurs chapitres, contribuent à un meilleure éducation émotionnelle.

‘Skam’, une série d’apprentissage et d’autonomisation des adolescents

‘Skam Espagne’ Cela fait partie de la série révélation et bien que la génération de 2000 attrape déjà certains d’entre nous très loin, si nous nous souvenons de l’époque du lycée, nous vérifierons «nécessaire» qu’une telle série avait été à cette époque. En outre, son Le casting principal est féminin, une déclaration d’intention d’entrée. La série n’est pas seulement composée de filles, mais les principales visions se concentrent sur elles et c’est quelque chose que la série d’antan comptait à peine. La vision était principalement masculine.

Études, amours et colère typiques du moment, oui, mais ‘Skam ‘va plus loin et se met à la place de chaque personnage pour montrer les différentes réalités et des visions de chacun. Un groupe d’amis qui n’étaient pas amis au début de la série et, comme dans la vie, vous finissez par rencontrer des gens formidables qui deviennent «votre groupe». De plus, le groupe est très varié et Amira, le membre musulman du groupe, vient de donner ce point d’intégration qui était si nécessaire dans les séries adolescentes.

Homophobie, intimidation, honte familiale, désir de se sentir intégré, relations toxiques, féminisme, maladie mentale, camaraderie… ces sujets et d’autres sont traités tout au long de la série de manière naturelle et d’apprentissage, les protagonistes eux-mêmes avancent et apprennent ensemble. En fait, la troisième saison de fiction a remporté le prix CIMA TV pour l’égalité pour avoir «étendu les valeurs féministes au jeune public». Et c’est que même si vous avez environ 30 ans, et même les dépassez, vous verrez dans ‘Skam’ un miroir de votre moi adolescent et des choses que vous avez gardées pour vous pour “ne pas être important” ou qui vous ont embarrassé et vous ne pourrez pas éviter de penser “j’aurais aimé avoir avait dans ma génération ».

Découvrez le pouvoir de la philosophie et de la pensée critique avec ‘Merlí’

«Merlí» est une autre fiction espagnole qui a également créé une tendance. Comme «Skam», les intrigues du lycée, mais cette fois, le centre d’attention est le professeur de philosophie, Merlí. Ce sujet que la plupart du monde détestait ou nous n’étions pas très clairs sur son utilité, avec Merlí il devient quelque chose de transgressif et de très attractif.

‘Merlí’ est aussi une série qui va bien au-delà d’un simple complot de lycée compter les aventures des élèves, des enseignants et des parents. Merlí est un série très critique qui enveloppe le spectateur et le fait réfléchir pendant que Merlí l’essaye avec ses élèves. Elle soulève des débats et des questions inconfortables à de nombreuses reprises, mais nécessaires pour avancer.

Le protagoniste, Merlí est un Caractère inconfortable, acide et quelque peu incompris, mais avec des méthodes d’enseignement différentes et suscitant une certaine controverse Même parmi le reste des enseignants, il pourra éveiller chez ses élèves la pensée critique et le pouvoir que la philosophie peut avoir pour affronter de nombreux aspects de la vie. Pouvez-vous imaginer avoir une telle référence dans vos années de lycée? Nous aurions sûrement profité davantage des cours de philosophie. Et comme dans toutes les séries pour ados, en plus d’éveiller l’esprit critique et de faire réfléchir le spectateur sur des questions importantes et actuelles, Merlí a aussi une intrigue intérieure, les histoires des personnages qui nous font aimer ou détester, à commencer par le protagoniste lui-même, qui a une mauvaise relation avec son fils (et son élève), doit retourner vivre avec sa mère après s’être séparé et il semble qu’il n’est pas entièrement heureux.

‘Merlí’ et ‘Skam’ peut être considérée bien plus qu’une série d’adolescents, car En plus de divertir, ils transmettent des valeurs et appellent à la réflexion. Les personnages ne sont pas statiques et évoluent, tout comme les adolescents. Ils éduquent aux valeurs comme la tolérance, le féminisme, le développement de la pensée critique ou le respect.