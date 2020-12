La vie peut changer en une seconde et ce que Sonsoles Conde sait très bien, une femme de Burgos qui à seulement 24 ans a eu un grave accident de la route la forcerait à passer toute sa vie en fauteuil roulant. À ce moment-là, sa vie a «fondu dans le noir», mais elle n’a rien fait de plus que de renforcer son esprit et depuis, «tout a avancé et accepté, m’accepter et apprendre à m’aimer en fauteuil roulant», comme il l’explique sur sa page site Web personnel, “apprendre et évoluer“.

Mais apprendre à vivre avec est tout aussi important que de ne pas cesser de poursuivre des rêves, des buts et des objectifs, et c’est précisément ce que Sonsoles a fait. D’abord en reprenant les études et en commençant un MBA, et plus tard faire tomber les barrières en obtenant un tablier et en devenant candidat à la huitième édition de ‘MasterChef‘, le premier à participer en fauteuil roulant. Il était le septième envoyé de la saison, mais il n’a jamais cessé de faire exactement la même chose que tout le monde, à la fois dans les épreuves individuelles et par équipe. Les limites sont dans l’esprit de chacun et non dans le corps, a-t-il dit en partant, une attitude qui lui a valu des applaudissements sans fin.

Conde a voulu donner de la visibilité et normaliser les personnes qui ont subi, comme elle, un accident afin de contribuer à changer l’image que beaucoup de gens ont encore «de personnes avec un certain type de« handicap »», dit-elle. ‘MasterChef ‘était un défi qu’il a relevé et c’est maintenant au tour de l’un de ses grands rêves: publier son propre livre.

Sonsoles a accueilli son premier roman de fiction, un livre dans lequel elle a capturé une grande partie de ce qu’elle a appris au fil des ans et qui se déroule dans l’un des endroits qui l’inspire le plus, le désert du Sahara. Sous le titre de “ Vitamines pour l’âme ”, Sonsoles entre dans la peau de Sol pour raconter un voyage au Maroc dans lequel, accompagné de l’acceptation, du voyage intérieur, de la renaissance, du pouvoir des mots et de la conscience, il cherche à trouver une porte quantique à la croissance et à l’évolution personnelles.