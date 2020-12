Le «soupçon facile» a en fait toujours été présent dans nos vies, il appartient presque aux propriétés de la psyché et de la coexistence humaine. La paranoïa conspiratrice a accompagné l’humanité depuis que les récoltes des voisins semblaient plus abondantes sans raison. D’un point de vue religieux, si la terre, la semence, le ciel et l’œuvre sont les mêmes mais la récolte est différente, la raison est claire, Dieu a voulu donner un message ou, au contraire, le prince du monde a littéralement semé discorde entre frères.

De nos jours, grâce à l’immense quantité de bruit et d’ordures dans le système mondial d’informatique, de formation et de divertissement, la société doit vivre avec des théories du complot nombreuses et très diverses qui cherchent à expliquer (se) – avec une certaine paresse rationnelle, je dois dire – des réalités extrêmement complexes. Par exemple, l’apparition du personnage supposé «QAnon» dont les révélations expliqueraient tous les contrôles de la nation nord-américaine: du financement des partis politiques aux résultats électoraux. Le soi-disant «agent Q-Anonymous» aurait la «preuve» de l’existence d’un groupe puissant «d’adorateurs de Satan qui veulent conquérir le monde en kidnappant des enfants qui les violent et les assassinent juste pour boire leur sang».

Ce sont ces idées qui soutiennent l’indignation d’un large groupe social sur les résultats électoraux défavorables à Trump, par exemple. Accordons-nous un instant qu’ils aient des raisons de s’indigner, la nation américaine a montré des signes de son affaiblissement démocratique; Mais le raisonnement n’est pas seulement enfantin, il est stérile car il ne permet pas de reprendre confiance dans la participation démocratique, bien au contraire.

Ce phénomène dans le domaine religieux reproduit le même effet. De plus, de nos jours, des théories fantaisistes sur les tromperies du mal se sont répandues au sein de l’Église et de la congrégation catholique. Certains porte-parole de tous les niveaux de la hiérarchie ecclésiastique ont non seulement mis en doute la fermeture préventive du sanctuaire de Guadalupe, mais ont également accusé des tiers de se soumettre aux plans du diable; Non seulement ils se sont montrés préoccupés par l’alliance des méga-millionnaires avec le Saint-Siège pour «moraliser le capitalisme», mais ils ont désigné le Pape comme un opérateur des bras financiers du malin.

Dans leur raisonnement, la plainte qu’ils font vise à éveiller et à alerter les innocents, les innocents; pour le sauver, pour l’éclairer. Mais dans leurs accusations, ils n’ont pas honte de signaler des «entreprises perverses», des «intentions meurtrières» et des «tromperies flagrantes» qu’eux seuls peuvent voir, une logique qu’eux seuls peuvent comprendre, des associations d’événements qu’eux seuls peuvent expliquer. Ils se dressent comme les interprètes d’une réalité inaccessible à leurs destinataires.

Ce sont des prédicateurs de calamités qui, en l’absence des fidèles dans leurs temples, utilisent chaque plate-forme existante comme une chaire pour leur sagesse vantardise: des ministres qui récriminent l’interdiction des pèlerins en attendant confortablement derrière les murs de leur temple; des pasteurs qui déplorent le manque d’expressions massives des fidèles alors qu’ils profitent de leurs mille mètres carrés de logement dans la solitude; Des prophètes occasionnels qui accusent les sociétés pharmaceutiques et les pays de planifier la pandémie pour vendre le vaccin (qui, selon eux, est le dernier dispositif de contrôle mondial) alors qu’ils ont directement et privilégié les progrès médicaux opportuns.

Bien que les théories du complot dans la sphère sociale contiennent parfois des éléments narratifs certainement intéressants pour explorer les relations humaines et institutionnelles; Dans le domaine de la foi, sa fascination reflète divers syndromes religieux qui dynamisent la relation honnête et ouverte entre l’humanité et le prodige, la certitude que le “ miracle ” n’est pas seulement l’interruption des lois de la nature mais, principalement et étymologiquement, «l’admirable, le digne d’être admiré».

Les porte-parole des théories du complot vivent un fondamentalisme auto-satisfait qui n’est rien de plus qu’une “ économie d’énergie psychologique ” (c’est-à-dire préférer et se contenter de réponses simples avant de faire des élaborations complexes pour essayer de comprendre les doutes et répondre à la réalité ). On pourrait dire que les croyants vulgarisateurs de la conspiration économisent sur le discernement, la science et la sagesse.

Leurs idées et leurs convictions peuvent constituer un risque pour la coexistence sociale; car non seulement ils font preuve d’une attitude saine – et nécessaire – curieuse, mais parce que, aveuglés par leurs intérêts et leur explication simpliste, ils n’aident pas les gens ou les communautés à explorer sérieusement les besoins réels complexes: pour le monde, les urgences de survie; pour la spiritualité, la faim de la foi.

Certes, il se peut que dans le monde ses habitants commettent des erreurs, des erreurs terribles; Mais cela ne veut pas dire que quelqu’un, dans l’obscurité, se frotte les mains et rit en regardant malicieusement le monde lui obéir dans le mal sans conscience. Que le vaccin contre COVID et ses origines suscitent le doute n’est pas le problème; le conflit est d’être certain de leur supposée perversion sans aucune preuve.

Et pour la religion, s’il n’y a que la certitude que l’interdiction de la concentration de masse des fidèles de Guadalupano était un acte démoniaque visant à “ diminuer la foi d’un peuple ”, alors la possibilité que la conscience puisse coexister avec la foi et que le la raison ne rivalise pas avec la dévotion.

Même ainsi, accordons-nous leurs préoccupations légitimes et posons-nous la question que les critiques à la clôture gardent inquiète: les fidèles de Guadalupano ont-ils perdu la foi en ne allant pas à Tepeyac? Selon les volumes d’audience des transmissions et la note, je me risquerais à dire non. Et pourtant, même si c’était le cas, n’est-ce pas là le défi que la richesse de la foi chez les croyants a toujours: «être suffisamment de lumière pour chasser tout doute sage»?

LIRE Légionnaires pour une croisade mystique

* Directeur VCNoticias.com

@monroyfelipe