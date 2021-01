«Este es el camino» (c’est ainsi) est le nouveau «Que la force soit avec vous», peut-être l’une des phrases les plus célèbres de la culture populaire hollywoodienne de ces cinquante dernières années. Star Wars, depuis quelques générations encore connu sous le nom de Star Wars, est aujourd’hui une machine pour créer du contenu – et générer de l’argent et des affaires pour Disney – dans les magasins de films, de télévision, de bandes dessinées, de littérature et de jouets. Ce que les derniers films de la saga galactique n’ont pas réalisé, la télévision l’a réalisé avec la série The Mandalorian: que tous les adeptes conviennent que ce qui est montré est ce qu’ils voulaient voir sur un écran et suivre vraiment l’héritage par George Lucas. La galaxie est plus proche que jamais.

La série, créée par deux figures de la maison, Jon Favreau et Dave Filoni, et dans laquelle ce “This is the way” a été établi comme un nouveau jalon dialectique et un mantra des plus fanatiques comme la voie à suivre dans le futur de La saga, arrive ce vendredi au terme de sa deuxième saison avec la promesse d’une dizaine de nouvelles séries pour les prochaines années et la première du troisième opus à Noël 2021. Des réalisateurs comme Bryce ont passé ses deux saisons en cours de route Dallas Howard, Robert Rodríguez, Peyton Reed, Taika Waititi (qui réalisera également un film) ou Favreau et Filoni eux-mêmes (qui ont également écrit les scripts des épisodes clés). “C’était tellement amusant. Le chemin de la première saison était de construire ce monde, de lancer ces personnages, les doigts croisés pour que cela fonctionne, c’était l’énergie. Et nous étions tous très excités avec l’enfant, avec Grogu, qui était un secret collectif, nous avions hâte de le faire savoir », explique Howard lors d’une conversation téléphonique.

La deuxième saison de The Mandalorian a terminé le tournage un jour avant la fermeture de l’industrie avec le confinement par la pandémie mondiale en mars dernier, dit Howard, qui a été derrière les caméras dans le quatrième épisode du premier opus et dans le troisième de la dernière. La réalisatrice, qui avec son silence sur la question de savoir si elle dirigera un chapitre dans le prochain laisse entendre que ce sera le cas, vit depuis octobre sur les réseaux sociaux semaine par semaine le phénomène sachant comment il se terminera ce vendredi. Contrairement à d’autres plates-formes, telles que Netflix, qui téléchargent tout en même temps, Disney + a facilité les épisodes pendant huit semaines à la recherche d’une plus grande présence et d’une conversation sociale. «Pendant que nous tournions la deuxième saison, la première est sortie, donc c’était merveilleux parce que nous avons connu la réaction du public à la série et à l’enfant. [que de forma inmediata pasó a conocerse como Baby Yoda por su similitud con el personaje clásico y que en esta entrega ha sido bautizado como Grogu]. Cette énergie nous a nourris », explique-t-il.

Comme pour la trilogie originale de films Star Wars, et quelque chose que Filoni a été chargé de perpétuer dans la série d’animation Clone Wars and Rebels, des allusions aux occidentaux et au travail du cinéaste Akira Kurosowa (le Far West et le cinéma les samouraïs sont deux genres qui vont de pair et qui sont nourris à leur époque) sont constants dans The Mandalorian. Les références avec le réalisateur et l’actrice sont encore plus directes. Enfant, elle a rencontré le professeur de japonais à l’occasion lorsqu’elle était avec son père, le cinéaste Ron Howard, George Lucas et Francis Ford Coppola. Howard connaissait le monde de Star Wars et Lucasfilms depuis son enfance, et si dans son chapitre de la première saison tout se souvenait de The Seven Samurai dans le concept et la forme, dans lequel il a réalisé dans la deuxième saison il a permis un hommage à un des séquences les plus célèbres d’Apollo XIII, l’un des films de son père, avec la façon dont il a filmé l’entrée d’un vaisseau spatial sur une planète à travers l’atmosphère et son atterrissage aquatique. «Je lui avais posé des questions sur la séquence de l’eau dégoulinant des panneaux de son film, et il me l’a expliqué, mais quand l’épisode est sorti et que les gens ont remarqué les références explicites, je lui ai dit et il a adoré ça lui est venu très Dans. C’était amusant », explique le réalisateur de 38 ans, qui n’avait réalisé que quelques courts métrages avant d’arriver à la série.

Avec Lucas, Howard se réunit parfois lors de réunions de famille. Lui et Favreau sont ses mentors. «Nous avons parlé un peu de Dave Filoni et de la relation qu’il entretient avec lui, de la série animée et de la façon dont tout a conduit à The Mandalorian», explique-t-il après avoir admis avoir été un témoin en chair et en os derrière la caméra de la célèbre photo qui a été réalisé sur le tournage de la série George Lucas avec Grogu et qui a rendu les fans fous il y a des mois en le racontant au fait que Lucas avait plus d’influence dans cette série que dans la dernière trilogie de films.

Le coronavirus n’empêchera pas le tournage de la troisième saison. En effet, l’une des avancées menées par Favreau, qui comme Lucas est passionné de technologie et profite du tournage pour innover, joue en faveur du tournage. Le studio imaginé par Disney et Lucasfilm, connu sous le nom de Stagecraft ou The Volume, avec un écran led qui peut être fermé à 360 degrés et dans lequel les paysages et les environnements sont recréés est un excellent investissement qui à son tour réduit les coûts et permet de créer une bulle pour le temps de tirer. «La technologie mûrit très rapidement, même entre les saisons. La chose exaltante à propos d’un processus comme The Mandalorian est qu’il est unique, le flux de travail est très créatif. Jon [Favreau] il est tellement curieux et talentueux en matière d’effets visuels … Travailler avec son point de vue, c’est comme aller dans la meilleure école doctorale. Sur Stagecraft, vous vous sentez dans l’environnement, ce qui renforce les performances et le réalisme. C’est une façon différente de faire des séries et des films et vous pouvez mieux contrôler les éléments étant donné que nous sommes dans une pandémie. Je viens de terminer le tournage de Jurassic World Dominion et j’ai vu à quel point il est difficile de faire face à la pandémie, donc éliminer le besoin d’emplacements est un énorme avantage pour une telle période », dit Howard.

L’un des thèmes de Star Wars a toujours été la parentalité et la relation entre parents et enfants (ou entre personnages qui la représentent). Dans The Mandalorian, cela est multiplié par dix avec la relation entre le personnage joué par Pedro Pascal et Grogu. Les détails que tout nouveau parent pourrait y identifier sont continus (de la réticence à quitter l’enfant le premier jour de la maternelle à la fierté pour la première fois qu’il parle ou communique). Tout cela a attiré Howard, mère de deux enfants, encore plus dans le projet. «Quand j’ai lu le scénario du premier épisode pour la première fois, j’adorais ça, et quand le garçon est révélé, je me suis penché en avant de telle manière!» Elle rit, «c’est une histoire d’amour improbable. C’est un mec [que además, como Grogu, es huérfano] qu’il n’a jamais pensé qu’il allait devenir père du tout et qu’il doit prendre soin et protéger ce petit garçon qu’il était censé tuer ».

Entre les deux saisons, qui a été créée en Espagne en 2020 à quelques mois d’intervalle, les Emmys ont décerné au Mandalorian sept prix, dont un pour la musique acclamée de Ludwig Göransson, qui a été l’un des grands risques de cette série pour le éloignez-vous des mélodies classiques de John Williams. Et à l’avenir, une douzaine de nouvelles séries, la première étant déjà en 2021 The Bad Remittance, une fiction d’animation qui reprend un groupe de personnages déjà vus dans Clone Wars et mettant en avant ceux qui joueront Rosario Dawson dans Ahsoka (dont le personnage a déjà une longue histoire dans les séries précédentes) et Ewan McGregor dans Obi-Wan Kenobi (aux côtés de Hayden Christensen, qui reprendra Anakin Skywalker et Darth Vader).