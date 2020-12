Depuis qu’il a quitté “ Femmes et hommes et vice versa ”, Patricia Steisy est devenue une personnalité que des milliers de fans de ce programme ont décidé de suivre, et ceux qui ne déçoivent pas leurs publications. Depuis quelques années maintenant, une influenceuse, Steisy a joué dans de nombreux moments controversés sur les réseaux sociaux, récemment concentrée sur sa guerre particulière avec Aurah Ruiz. Cependant, ce n’est pas pour cette seule raison qu’il est devenu viral ces derniers jours, mais pour sa défense de «La Veneno», qu’il considère comme l’histoire de l’Espagne et qu’il demande à figurer dans les livres d’histoire.

Ses paroles sur Franco sont devenues virales

Pour beaucoup, leurs arguments peuvent ne pas être sérieux, bien que heureusement, certains pensent la même chose que Steisy, et c’est que l’influenceuse a mis en ligne une vidéo sur ses histoires Instagram où accusé contre ceux qui ne considèrent pas Cristina ‘La Veneno’ comme telle, donnant un exemple que “Franco n’a pas montré une merde non plus, rien de plus que de tuer des gens et de tuer nos grands-parents, et regardez, c’est dans les livres d’histoire. Ne me f *** pas », dit-il dans cette vidéo qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

L’ancien concurrent de “ MyHyV ” a été très applaudi par de nombreux utilisateurs ces dernières heures sur les réseaux sociaux et également critiqué par de nombreux autres qui, en l’utilisant comme argument, ont sauvé leur passé dans des émissions de téléréalité en l’utilisant comme quelque chose de désobligeant. Steisy est depuis longtemps devenue une icône des réseaux sociaux luttant contre les stéréotypes, ceux-là mêmes qui l’ont largement critiquée pour avoir librement partagé son récent changement physique.

Il a également défendu Rocío Amar dans “ l’affaire Jesé-Aurah ”

L’une de celles qui l’ont le plus attaquée précisément sur les réseaux sociaux était la Canarienne Aurah Ruiz, qui a été l’une des protagonistes ces derniers jours en raison de sa vie sentimentale et de son entrée dans “ La casa fuerte ”. Celui qui était également candidat sur “ MyHyV ” est l’un des “ ennemis publics ” de Steisy, ce qui explique pourquoi cette dernière a également profité de l’occasion pour commenter le feuilleton Aurah-Jesé et, accessoirement, se positionner en faveur du troisième en discorde: Rocío Amar.

Steisy charge durement Aurah Ruiz et défend Rocío Amar: “Vous avez bien fait les choses et ce n’est pas de votre faute de trouver des scélérats” 😱😱😱https: //t.co/hNpOGRxJkE – mtmad (@mtmad) 10 décembre 2020

Dans l’une de ses dernières apparitions à la télévision, Steisy a envoyé un message à Rocío: «Vous avez toujours les portes de ma maison ouvertes. Je vous comprends beaucoup. Je vous soutiens beaucoup. Sentez-vous bien dans votre peau parce que vous avez bien fait les choses et que vous n’êtes pas responsable d’avoir frappé des scélérats. Je t’envoie un énorme bisou », commença-t-il par dire à l’ami supposé d’Aurah Ruiz qu’il avait fini le jour de l’anniversaire des Canaries en couchant avec Jesé Rodríguez.

Patricia Steisy n’était pas contente de s’être positionnée et a continué à défendre publiquement Rocío en attaquant Aurah: “Elle est célibataire et fait tout ce qui sort d’elle-même. L’autre doit rendre des comptes à son partenaire et l’a déjà fait. Comment? Pour en revenir à lui. Par conséquent, il est clair qu’il s’en fout que son petit ami le trompe puisque ce n’est pas la première fois ni la dernière. Alors, les filles du monde, vous pouvez lancer la canne qu’elle s’en fiche et qu’elle reviendra toujours avec lui. Vous n’allez pas rompre une relation. C’est ce qu’il a … que pour de l’argent, le chien danse», conclut-il catégoriquement.