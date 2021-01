Non pas parce qu’il s’agit d’une donnée typique du fichier biographique le plus trivial, mais qu’elle cesse d’être digne d’analyse: Steve McQueen est le seul artiste à avoir remporté le Turner (en 1999, à 30 ans) et l’Oscar (en 2014, pendant 12 ans esclavage). C’est pourquoi l’entêtement avec lequel le double hommage que lui consacre le London Tate – composé d’une rétrospective partielle à la Tate Modern et d’un nouveau projet commandé pour l’occasion à la Tate Britain – bannit le cinéma de cette approche de sa carrière est surprenant. comme si l’aspect le plus accessible de sa production n’était pas digne des mêmes lauriers. McQueen lui-même, interrogé sur la question après une conférence avec l’historien Paul Gilroy à la mi-février, a répondu en simulant un ronflement. «Ce sont deux parties différentes de mon cerveau», nous a-t-il dit pour justifier ce séparatisme inexplicable.

La tournée du spectacle à la Tate Modern, similaire par sa forme et son contenu à la rétrospective triomphante de McQueen au Schaulager de Bâle en 2013, confirme que ces deux hémisphères sont en communication. Dans Static (2009), la vidéo qui ouvre la visite, McQueen inspecte le visage de la Statue de la Liberté depuis un hélicoptère. Sur de courtes distances, sa silhouette explosive devient une surface rouillée et quelque peu miteuse dans le contexte pas toujours photogénique des industries en décomposition du New Jersey. Malgré le rejet de toute lecture métaphorique embarrassante, le travail remet en question ce que l’ancien idéal américain sera resté de la même manière que Shame (2011), une étude sur un employé de bureau attrayant et accro au sexe qui a abordé des problèmes similaires, uniquement d’un point de vue. plus narratif et traditionnel.

«Once upon the time» (2002) et «Static» (2009), deux des vidéos du salon Tate Modern de Londres. LUKE WALKER

Comme 12 ans d’esclavage, une grande partie de son travail vidéo reflète la généalogie partagée de la diaspora africaine et la position subalterne à laquelle elle sera condamnée à travers le monde occidental. Ashes (2015), présentée à l’avant-dernière Biennale de Venise, est une projection double face: d’un côté, McQueen filme un jeune homme afro-caribéen flottant sur les vagues de l’océan; dans l’autre, quelqu’un grave son nom sur sa tombe. Le protagoniste de ce “conte de fées”, tel que défini par l’artiste, a été assassiné quelques mois après le premier enregistrement. En arrière-plan, l’un des fils conducteurs de l’exposition est le corps de l’homme noir, entité soumise aux vicissitudes de l’histoire politique et économique, et victime de l’agonie du monde colonial, que McQueen considère comme «la force déterminante de l’histoire catastrophique de la planète et l’aliénation de notre humanité », comme le souligne Gilroy lui-même dans le catalogue de l’exposition.

Le 7 novembre (2001), McQueen recueille le témoignage de son cousin Marcus, qui se souvient du jour où il a accidentellement tué son propre frère, en utilisant un appareil aussi sobre qu’une voix off sur le plan fixe d’un crâne allongé. Dans End Credits, pièce inachevée commencée en 2012, l’artiste documente, à travers d’innombrables dossiers déclassifiés, la persécution à laquelle le FBI a soumis l’acteur, chanteur et militant anti-impérialiste Paul Robeson, dans un commentaire éloquent sur le plus la violence policière insidieuse et l’émergence de la société de surveillance des décennies avant l’invention des caméras vidéo. Dans le même temps, face au terme générique de culture noire, de plus en plus déterminé par l’expérience des Afro-Américains aux Etats-Unis, une partie du travail de McQueen rappelle la spécificité de l’expérience des immigrés des Antilles et l’assimilation imparfaite des Cultures antillaises – ses parents sont originaires de Grenade et de Trinidad -, qui se concentrera également sur sa première série télévisée, Small Axe, qui sera diffusée cet automne sur la BBC.

L’œuvre la plus puissante de l’échantillon pourrait être Western Deep (2002), descente dans la mine la plus profonde de la planète, située près de Johannesburg, où McQueen observe les corps de dizaines de travailleurs travaillant à 80 ° C, lors d’un voyage plein de le bruit et la fureur filmés avec la qualité granuleuse d’un appareil photo de huit millimètres. Cette installation est abandonnée, qu’il faut voir entièrement par imposition de l’artiste – un garde empêche l’entrée une fois la projection commencée – comme recouverte de poussière.

Malgré tout, le parcours de l’exposition reflète une trajectoire irrégulière, non sans une poignée d’œuvres mineures et surfaites. Par exemple, Charlotte (2004) est une capture monochrome rouge fantaisiste des élèves de l’actrice Charlotte Rampling, un clin d’œil astucieux à Buñuel qui n’a que peu d’intérêt. Ses quelques incursions dans d’autres disciplines ne sont pas non plus pertinentes: Weight (2016) est une sculpture oubliable, réalisée avec un lit et une moustiquaire, pour une exposition commémorant la détention d’Oscar Wilde à la prison de Reading. Pourtant, la pièce souligne le lien de McQueen avec l’homosocial et même l’homoérotique. Dans le catalogue, un texte de Solveig Nelson évoque l’appartenance inexplorée de ces vidéos avec le New Queer Cinema né dans les années 90 de la main de Todd Haynes ou Gus Van Sant. Bien qu’il ne se définisse pas comme queer, McQueen partage avec eux la même temporalité étendue, où les plans-séquences deviennent presque abstraits, et une critique des piliers de la structure sociale qui est diffuse et peu explicite, mais toujours nette et poignante.

Steve McQueen, devant la série ‘Year 3’, exposée à la Tate Britain à Londres. JESSICA MCDERMOTT

À la Tate Britain, McQueen dévoile son dernier projet, peut-être le moins hermétique de sa carrière: Year 3, un ensemble de 3000 photographies de groupes scolaires de Londres. La série, exposée gratuitement dans la nef centrale du musée, est un recensement visuel qui rappelle que la capitale britannique n’est plus majoritairement blanche, malgré ce que les fantasmes des porte-parole du Brexit peuvent prétendre. Au total, 75000 enfants de 7 et 8 ans, parmi lesquels on détecte autant d’uniformes scolaires chics que turbans, hijabs et kippas, composent un portrait collectif de ce changement démographique, teinté d’une approche dickensienne de la notion de destin. Les modèles eux-mêmes viennent au musée avec leurs familles, appartenant à diverses sociologies, et tentent de se retrouver dans ce flot d’images sans fin. Le projet, qui a également figuré sur des dizaines de panneaux publicitaires à travers Londres, a reçu d’innombrables critiques louables, mais aussi quelques moqueries causées par sa dimension démocratisante et ses bonnes intentions, qui ne sont pas dignes, apparemment, d’un temple du l’art contemporain. «La participation n’est pas une pratique», lui a reproché le magazine Frieze. A quoi l’intéressé aurait bien pu répondre à quelque chose d’aussi éloquent que: “Et alors?”

Steve McQueen. Tate Modern. Londres. Jusqu’au 11 mai.

Année 3. Tate Britain. Londres. Jusqu’au 3 mai.