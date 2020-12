Bien qu’il s’agisse de l’un des blockbusters les plus controversés de ces dernières années, le remake du film des années 80 est sur le point de sortir sur grand écran et Sony y croit tellement que l’on parle d’une éventuelle série en cours de développement. par Ghostbusters.

Le film de 2016 a déclenché une vague massive de réactions qui l’ont fait tomber dans l’oubli via le Web des mois avant sa sortie en salles.Sony était si confiant que le redémarrage de Ghostbusters de Paul Feig serait un succès qu’il a lancé toute une société de production dans le seul but d’élargir l’univers.

Ghost Corps a été formé en mars 2015, plus d’un an avant que le film de Feig ne sous-performe au box-office et ne provoque la colère d’un million de fans, et au cours des quatre dernières années, ils n’ont absolument rien livré à part une version remasterisée du jeu vidéo 2009.

En fait, le prochain projet à l’ordre du jour est “ Ghostbusters: Afterlife ” de Jason Reitman, qui a été considérablement retardé, et qui est apparemment une suite directe des deux premiers versements que les fans attendent depuis 1989, lorsque le 11e arrive. Juin 2021.

À un moment donné, Ghost Corps travaillait sur une série animée appelée “ Ghostbusters: Ecto Force ” qui aurait été définie en 2050, mais la production a été suspendue pour se concentrer sur un long métrage d’animation, qui n’a pas été vu ni entendu depuis plus de trois ans, tandis que Dan Akroyd aurait également écrit la préquelle “ Ghostbusters High ” , un projet qui suit Ray Stantz, Egon Spengler et Peter Venkman qui se sont rencontrés à l’adolescence.

Maintenant Une éventuelle série Ghostbusters pour les plates-formes de streaming serait en développementBien qu’il n’offre pas plus de détails sur ce à quoi s’attendre, mais avec toutes les indications que «Ghostbusters: Afterlife» sera un grand succès et semble être loin d’être terminé.