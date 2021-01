Mexico – Le gardien de but des Pumas, Alfredo Talavera, a souligné que l’équipe sera l’un des protagonistes lors de Guard1anes 2021.

Talavera a indiqué que même si l’équipe a eu des pertes importantes telles que Carlos González, elle dispose de suffisamment de personnel pour donner des résultats positifs.

“Il faut jouer avec son cœur, car tout peut arriver”, a déclaré Talavera face au début de la compétition.

“L’équipe est convaincue de faire quelque chose de mieux, car, malgré le fait que dans le dernier tournoi, personne ne nous ait donné de crédit et ne nous ait pas fait confiance, maintenant les enfants ne seront plus les mêmes, ce sera une expérience différente et ils sont changés pour le mieux”, a-t-il commenté .

«On sait déjà à quoi ressemble la route, avec des jeunes qui ont très bien fait et qui ont acquis beaucoup d’expérience, chacun d’eux consolidé en Première Division. Nous avons placé la barre très haut et nous ne pouvons pas descendre de là », a-t-il ajouté.

En plus de González, Pumas a également perdu Alejandro Mayorga et Andrés Iniestra, qui ont rejoint respectivement Chivas et Juárez.

«L’analyse n’est pas simple, car les joueurs qui ont beaucoup contribué sont partis. Il y a des jeunes qui peuvent fournir de la meilleure façon, parce qu’ils ont la capacité, pour quelque chose qu’ils sont ici (à Pumas) sous la mystique que signifie ce club », a ajouté Talavera.

Débuts avec Xolos

Les Pumas affronteront les Xolos ce vendredi, au début du nouveau concours, trois semaines et demie seulement après leur dernier match officiel.

«L’équipe est très bonne, avec très peu de temps pour être dans les conditions que nous aurions souhaité. Nous devons nous adapter rapidement et un très bon travail a été fait physiquement, ainsi que mentalement, car le passé est déjà là et nous n’avons qu’à en tirer des leçons. Un nouveau tournoi arrive, avec de nouvelles illusions et à la recherche du championnat », a-t-il déclaré.

