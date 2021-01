Mexico.- Le président Andrés Manuel López Obrador a félicité les concessionnaires d’essence et de gaz pour avoir maintenu de bons prix à la consommation et a annoncé que cette année il y aurait de nouvelles concessions pour encourager la concurrence.

Face à une demande de révision des prix des carburants, aussi bien pour l’essence que pour ceux qui distribuent du gaz, López Obrador a déclaré qu’en général ils se sont conduits avec honnêteté et que cette année ils ont maintenu les prix à un niveau acceptable avec quelques exceptions.

Cependant, le président a déclaré qu’il prévoyait déjà d’augmenter le nombre de concessions. S’il y a une station-service qui facture plus qu’elle ne le devrait, c’est parce qu’il n’y a pas de concurrence donc il est prévu d’élargir l’offre pour stimuler la concurrence.

L’annonce faisait suite au rapport de Ricardo Sheffield Padilla, directeur de Profeco, qui rapportait que depuis une semaine à ce jour, le prix de l’essence Magna a fluctué entre 20,29 et 16,65 le litre à Hermosillo, Sonora; et la prime a été vendue les 22.11 et 18.25. le plus cher était vendu à Iztapalapa, à Mexico, tandis que le diesel le plus cher était distribué à Toluca, dans l’État du Mexique.

Les marques les plus chères sont Redco, Arco et Chevron, a-t-il déclaré lors de la première conférence matinale au Palais national. Au 31 décembre, le mix pétrolier mexicain était coté à 47,16 dollars le baril.

Sheffield Padilla a rapporté que dans le Profeco 295 plaintes ont été reçues et 142 visites ont été effectuées. Une station-service n’a pas été autorisée à vérifier à Zumpango, dans l’État du Mexique.

Dans le GPL pour les réservoirs fixes, le plus cher était situé dans une station-service du bureau du maire d’Azcapozalco, CDMX.

«Ils sont devenus très habitués à vendre du gaz huachicol, du gaz volé et maintenant que ce vol a été évité, ils veulent continuer à gagner le même prix qu’ils gagnaient et il n’est pas possible qu’ils se comportent conformément à la loi», a commenté Sheffield.

En ce qui concerne le GPL des bouteilles, le plus cher était également situé à Azcapotzalco, Mexico.

45 vérifications ont été effectuées, quatre avec des infractions et toutes ont pu être vérifiées. En général, il n’y avait rien de particulier à signaler sur ce sujet.

ebv