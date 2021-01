Mexique – Président Andrés Manuel López Obrador a rapporté qu’il avait eu un appel téléphonique avec le président des États-Unis, Joe Biden; “Il était gentil et respectueux.”

Sur Twitter, le président a déclaré que les questions liées à la migration, à Covid-19 et à la coopération pour le développement et le bien-être avaient été discutées.

Nous avons parlé avec le président Biden, il était gentil et respectueux. Nous traitons des problématiques liées à la migration, au # COVID19 et à la coopération pour le développement et le bien-être. Tout indique que les relations seront bonnes pour le bien de nos peuples et de nos nations. pic.twitter.com/QEVK4UgFuo – Andrés Manuel (@lopezobrador_) 23 janvier 2021

Lors de l’appel, le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard, l’ambassadrice Martha Bárcena et le chef du cabinet présidentiel étaient présents, Alfonso Romo.

C’est la première conversation entre les deux présidents après le rachat de Joe Biden il y a quelques jours.

