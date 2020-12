Les fans de Star Wars se sont toujours attendus à voir le mercenaire de l’espace revenir dans la franchise à un moment donné, ce qui était finalement possible dans la deuxième saison de la première série d’action réelle, mais l’acteur qui le joue a parlé des changements dans Boba. Fett dans «The Mandalorian».

Les fans de la franchise ont toujours cru qu’elle aurait pu survivre à la fosse Sarlacc dans laquelle elle est tombée pendant “ Star Wars: Le retour du Jedi ”.

Enfin après toutes ces années Boba Fett est revenu dans l’épisode le plus récent de ‘The Mandalorian’, traquer Din Djarin pour récupérer son armure.

Il était clair pendant l’épisode que Boba Fett avait subi pas mal de changements superficiels au cours de son temps en dehors de la chronologie de Star Wars, il n’est donc pas étonnant que le personnage ait également beaucoup changé en interne.

La nouvelle version de Boba Fett est jouée par Temuera Morrison, plus connue par des fans de Star Wars comme le père de Boba, Jango Fett, dans “ Star Wars: Attack of the Clones ”. Bien que nous sachions tous à quel point Boba Fett peut encore être mortel, nous ne savons rien de ce qui lui est arrivé après sa chute dans le puits de Sarlacc.

Morrison ne le sait pas non plus, mais dans une interview, il a parlé des principaux changements de Boba Fett dans “ The Mandalorian ”, la façon dont le personnage a évolué pendant son séjour sur Tatooine.

Boba Fett. Le chapitre 14 de #TheMandalorian est maintenant en streaming sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/25o1Pc1q9p – Star Wars (@starwars) 7 décembre 2020

“Oui. Quand nous trouvons Boba, il est très fatigué et il a vécu beaucoup de choses, c’est un survivant. Il était maintenant temps d’en savoir plus sur les motivations de Boba. Est-il plus qu’un simple homme, essayant de se frayer un chemin dans la galaxie «Êtes-vous fatigué de vous battre?» Déclara Morrison.

Malheureusement pour les fans de Star Wars qui espèrent en savoir plus sur l’histoire de Boba, il ne semble pas qu’il y ait d’informations transcendantes à arriver à court terme.