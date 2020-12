Les adeptes de ‘Save me’ attendaient anxieusement les retrouvailles à la télévision de Paz Padilla et Jorge Javier Vázquez, mais ce que beaucoup n’imaginaient pas, c’est que cela allait être plein de railleries, indirectes et, surtout, beaucoup de tension. Les présentateurs populaires se sont rencontrés dans les couloirs de Mediaset après avoir enregistré différents programmes et Vázquez a voulu profiter de l’occasion pour lancer des avertissements à deux visages bien connus du programme: Antonio David Flores, pour sa “trahison” de Canales Rivera, et Terelu, à propos de la qui n’a pas élaboré.

Paz a ensuite pris la parole pour inciter les collaborateurs à poser des questions difficiles aux Catalans lors d’une interview le 26 décembre avant le polygraphe “Saturday Deluxe”: “Faites de la vie des appartements. Il vous a bien mis dans le magazine, alors profitez-en et changez la questionA partir de ce moment, un carrefour de déclarations s’est déchaîné qui n’a fait qu’aggraver l’inconfort de ce moment.

“Le jour où c’est ton tour, Jorge …”, commença Paz. “Tu sais que tout ce qui monte, descend, hein?” Continua-t-il. Mais Jorge Javier Vázquez a pris le gant et a annoncé qu’il se battrait le jour même avant de se vanter d’être au sommet depuis longtemps: “C’est une chose très ancienne. Mais je suis si haut depuis que je suis fatigué d’être seul au sommet“, a-t-il craqué. L’Andalou n’a pas toléré cette fierté et lui a ainsi fait savoir:” Quand tu montes, va dire bonjour, ce seront les mêmes que tu trouveras en descendant “, dit-il.

Mais la tension n’était pas encore terminée. “Paix, les fêtes ne vous conviennent pas très bien. pour moi cette philosophie bon marché … “, »il a exprimé, libérant la justification de la part de Padilla. «Vous donnez la canne à Terelu et à l’autre et je dis qu’un jour, ils vous la donneront. Je ne connais personne qui soit depuis toujours», commenta-t-il. Le Catalan s’est réjoui de déclarer qu’il savait ce que c’était que d’être en hauteur pendant longtemps et que son partenaire n’a trouvé qu’une seule réponse: “Toi et ton ego …”.

Jorge Javier a commencé à parler alors qu’après tant d’années à «donner le hochet», il est possible qu’un jour ils soient appelés pour qu’ils ne travaillent plus avec eux, et la seule chose qu’ils puissent faire est préparez-vous et, si cela arrive, remerciez “de nous avoir supportés pendant tant d’années”. «Le problème est qu’ils ne diront pas ça, mais ils vous donneront le coup de pied», intervint Paz Padilla tandis que Jorge Javier insistait sur le fait que sa philosophie n’était pas celle des livres bon marché mais celle des «pensées plus profondes».