Zacatecas.- Cet après-midi, María Teresa Villegas, ainsi que l’équipe qui l’accompagnera au presbytère de l’Université autonome de Zacatecas, a annoncé sa candidature devant les médias.

L’aspirante presbytère, avocate et comptable publique, a expliqué qu’elle connaissait les besoins et les opportunités de l’UAZ, puisqu’elle a passé 34 ans dans cette maison d’études; depuis qu’elle est entrée comme étudiante jusqu’à ce qu’elle occupe une adresse.

«Je ne viens pas les mains vides, derrière moi il y a beaucoup d’enseignants et d’étudiants qui m’ont approché pour me présenter les problèmes à résoudre. Ils veulent un changement, après 15 ans d’une direction qui a ignoré les problèmes et n’a vu que pour leurs intérêts personnels et politiques ».

Parmi les priorités, Tere Villegas a mentionné que les enseignants ont besoin de certitudes juridiques quant à leur statut professionnel et qu’aujourd’hui elles n’existent pas.

«… Nous voulons atteindre le presbytère pour générer la confiance, basée sur des faits, sur des documents officiels, tant sur la dette que sur ce qui est couvert chaque mois, avec transparence pour avancer dans la solution des problèmes financiers.

Mais les universitaires sont la chose la plus importante, pour laquelle j’ai aussi un plan.

Il a annoncé que son équipe avait un plan de travail basé sur le véritable lien entre l’académie et les besoins de Zacatecas. Tout cela dans le but de rendre l’université aux étudiants universitaires et en même temps d’avoir des effets et des fruits dans l’État, dans le pays et même à l’étranger, a-t-il ajouté.

Lors de la conférence de presse, elle était accompagnée de Veronica Aguilar Vazquez, qui a démissionné de sa candidature pour rejoindre l’équipe de Villegas.

“Il s’agit du processus électoral le plus controversé de l’histoire de l’UAZ, en raison de la violation des droits de participation politique et de la discrimination de nos pleins droits en tant que communauté universitaire”, a déclaré Aguilar.

Mais ensemble, nous pouvons lutter contre les assauts de ceux qui ont violé les droits des étudiants universitaires. À partir de cette proposition, nous pouvons tous être cette véritable force d’opposition dont l’Université a besoin pour voir le changement.

Bien que l’Institut électoral de Zacatecas ait annoncé que le processus électoral dispose d’un outil sûr et Achevée qui garantit le secret du vote. Ils continuent de douter des annexes de l’avis qui valide cet instrument.

Ce à quoi le candidat au presbytère a souligné, cette confiance en tant qu’acte de foi ne l’est pas. Parce que nous avons besoin de fiabilité dans les résultats et de vérification de cette plateforme sur laquelle les étudiants universitaires pourront voter. Nous avons confiance dans les outils dont nous disposons pour détecter et combattre les irrégularités.

“Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour parvenir au changement et nous croyons en l’état de droit pour atteindre le presbytère en toute légalité.”

Il a également promis de livrer dans les 100 premiers jours, le diagnostic des problèmes de l’UAZ. De là à proposer toutes les solutions qui s’imposent.

“Avec le diagnostic, nous pourrons connaître la réalité interne, concernant le personnel qu’ils embauchent pour des groupes politiques et non pour l’université, entre autres choses qu’ils ont cachées », a-t-il dénoncé.

D’autre part, l’aspirante qui deviendrait la première femme recteur de l’UAZ; Il a souligné que son principal défi consistera à assurer le bien-être des étudiants universitaires.

“Non seulement avec la formation des étudiants, mais auprès des autorités, que nous soyons l’exemple de transparence, d’honnêteté et d’attitude devant la société (…) que leur développement humain est vraiment renforcé, afin de ne pas faire partie de l’impunité, de la corruption et de quoi cela nous amène à tous les problèmes d’insécurité que nous avons dans le pays ».

Appelé à voter contre les corrompus.

Personne ne le dit ouvertement, certains par peur, d’autres simplement par prudence. Mais il est temps de le dire ouvertement, de rompre ce silence, car garder le silence face à l’injustice nous rend complices d’une situation que nous ne pouvons pas continuer à endurer et qui affecte la vie de notre Université.

Ce qui affecte et dérange l’UAZ est très clair.

Il y a un groupe à l’intérieur, qui depuis plus de 15 ans, a kidnappé l’université, utilisant la grande cuillère, abusant des ressources, harcelant, conditionnant et menaçant les enseignants pour maintenir le soutien à ce groupe, afin qu’ils peuvent continuer à être intégrés dans le système et à conserver le presbytère, ce qui affecte principalement notre raison d’être en tant qu’université, les étudiants.