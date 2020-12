Bean, Luci et Elf poursuivent leurs aventures pleines de secrets, d’intrigues et d’alcool, qui mèneront désormais à la ville de Steamland, où ils pourraient trouver de nouveaux alliés ou peut-être de nouveaux ennemis, ceci et bien plus encore dans la première bande-annonce de «Désenchantement 3».

Cette série créée par Matt Groening raconte l’histoire de la princesse Haricot, une fille rebelle, qui aime avoir des ennuis et boire avec ses deux amis Elfe, un elfe qui refuse de suivre la tradition de son clan et Luci, un démon sarcastique qui découvre quelque chose qui lui est inconnu: l’amitié.

Dans la deuxième saison, la princesse parvient à briser le charme qui a transformé sa mère, la reine Dagmar en statue, malheureusement pour Bean, elle découvre que sa maman est une sorcière qui veut détruire Dreamland, et même elle allait empoisonner le roi Zog pour le transformer en pierre, mais son plan a échoué et c’est le méchant qui est tombé dans son propre piège.

Maintenant, dans la première bande-annonce de “ Désenchantement 3 ”, Bean après avoir appris le secret de Dagmar et un complot dans son royaume, décide de fuir vers la mystérieuse cité de Steamland, où la science est son principal moteur, quelque chose de nouveau pour les protagonistes, qui vivent dans une terre de magie, mais dans cet endroit, elle trouvera plus de défis qu’elle ne l’imaginait.

La troisième saison de “ Désenchantement ” arrive sur Netflix 15 janvier 2021, mais on ne sait pas encore s’il y aura une quatrième ou cinquième saison, car il a eu des critiques tièdes dans ses deux premières étapes, en plus qu’il existe de nombreuses comparaisons «Les Simpsons» et «Futurama». Les fans devront donc attendre si ces nouveaux épisodes réussissent pour le public,