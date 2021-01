Mexico.- 19 décembre dernier Fernanda Castillo est devenue mère en donnant naissance à Liam, aussi fils de Erik HayserMais quelques jours plus tard, elle a eu des complications qui l’ont mise au bord de la mort.

L’arrivée du bébé a égayé Noël et le nouvel an pour les familles Hayser Castillo, Fernanda et Erik ont ​​même partagé les premières images du bébé avec leurs followers sur les réseaux sociaux.

Fernando a remercié 2020 pour le bonheur d’être mère malgré la pandémie qui a mis le monde entier en confinement avec toutes les conséquences négatives que cela impliquait.

«Pour moi, par-dessus tout, 2020 est l’année où vous, Liam, êtes né et je suis devenu mère. 2020 est ma famille, le plus grand moteur et l’illusion pour se battre et croire en une nouvelle année plus heureuse et meilleure pour toutes les personnes”.

C’est ce qu’écrivait Fernanda Castillo dans la nuit du 31 décembre, sans imaginer que 10 jours plus tard, elle serait entre la vie et la mort.

Le 11 janvier, la protagoniste de Monarca a été transférée par son mari Erik à l’hôpital espagnol, où elle a été hospitalisée pendant cinq jours en soins intensifs.

Que lui est-il arrivé?

L’hermétisme était la constante pendant les jours où elle a été hospitalisée, jusqu’à ce que sa mère partage sur les réseaux sociaux que sa fille était hors de danger.

«Merci à tous pour vos gentils messages pour moi et ma fille Fer. Je veux partager avec vous que j’ai reçu le plus beau cadeau d’anniversaire que j’ai jamais reçu le 11 janvier, après combien c’était sérieux, de voir ma fille en vie ».

Apparemment, tout était normal après l’accouchement, mais Fernanda Castillo a eu une hémorragie obstétricale qui est devenue grave en quelques heures.Elle est donc arrivée d’urgence à l’hôpital, les médecins ont réalisé que plusieurs de ses organes étaient compromis et ont décidé de l’opérer immédiatement. , selon les informations publiées par le magazine TVyNovelas.

Au cours de l’opération, sa santé était encore plus compliquée puisqu’elle a subi deux crises cardiaques heureusement maîtrisées.Après plusieurs heures dans la salle d’opération, elle a été emmenée aux soins intensifs; ses proches craignaient pour sa vie.

Heureusement tout s’est bien passé et l’actrice du Seigneur des Cieux se remet déjà chez elle avec sa famille.

Ce lundi, c’est Fernanda elle-même qui a communiqué à ses fans qu’elle allait déjà bien, et a remercié les messages d’encouragement reçus:

«Lundi dernier, j’ai dû être hospitalisé d’urgence pour une complication tardive grave de mon post-partum. Ce fut une semaine très difficile mais aujourd’hui je vais bien, à la maison et avec ma famille. Grâce à Dieu”.

Au cours du week-end, son amie et partenaire Angelique Boyer a révélé dans une interview avec Adela Micha que Fernanda était déjà stable, mais qu’il n’était pas de sa responsabilité de dire ce qui s’était passé.

