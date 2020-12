Par Mario P. Székely

Les anges.- Pour commémorer le 30e anniversaire de Le Parrain: Partie III, Paramount présente ce 3 décembre à Cinépolis la nouvelle version, le Épilogue: La mort de Michael Corleone, inspiré du best-seller de Mario Puzo, celui que Coppola voulait filmer. Le 8 décembre, vous pouvez le voir sur les plateformes numériques.

Pour un anniversaire aussi spécial, nous avons récupéré le Feu de signalisation Seven24 de Mario Székely.

Titre: ‘The Godfather – Epilogue: The Death of Michael Corleone’

Dirige: Francis Ford Coppola

Avec: Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia, Sofia Coppola, Joe Mantegna.

Récompenses: 7 nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film.

Ce que vous devriez savoir:

Paramount et Coppola publient cette nouvelle version de «The Godfather: Part III» pour seulement quatre jours. Du jeudi 3 au dimanche 6 décembre.

La revue:

«Le Parrain – Epilogue: La Mort de Michael Corleone» est l’occasion pour le cinéaste Francis Ford Coppola de raconter l’histoire comme il l’aurait souhaité en 1990, lors de sa sortie sous le titre «Le Parrain: Partie III». Maintenant, le nom du film contient l’esprit d’un recueil de thèmes qui vont de l’amour pour la famille, à la trahison, aux amours interdits et surtout, au sentiment d’un homme qui, au bord de sa vie, contemple ses années depuis cette chaise solitaire et abandonnée où il est assis.

Mais cette chaise où Michael Corleone est assis, avec des traces d’innombrables bains de sang depuis qu’il a pris la tête de la famille, après avoir vengé l’attaque de son père Vitto (Marlon Brando) dans ‘The Godfather’ (1972) puis comme exécuteur testamentaire de son propre frère Fredo (John Cazale) dans «The Godfather: Part II» (1974), il a eu plusieurs avenants.

Dans le nouveau début de “ Le Parrain: Epilogue ”, le personnage d’Al Pacino fait une offre millionnaire pour que le Vatican efface son nom, s’il fait un don à un archevêque corrompu, en échange de recevoir une médaille de pardon et la possibilité de diriger la société immobilière papale qui donnerait un héritage propre à la foule, aux fils et aux successeurs.

Mais le destin, comme dans toute la saga Godfather, également créée par le romancier Mario Puzo, a toujours une griffe prête à frapper. La nouvelle alliance de Michael a déplacé le reste de Cosa Nostra à New York et tout le monde veut un morceau du gâteau Corleone. Comme les vautours et certains comme les hyènes, ils entourent Corleone et le revendiquent, puis le menacent. Personne n’est content et notre protagoniste devra crier sa phrase: “au moment même où j’étais parti, ils me ramènent à l’intérieur!”

«The Godfather: Epilogue» est affûté dans sa nouvelle coupe, avec environ 15 minutes de moins que la version d’il y a trois décennies et un réarrangement des scènes qui nous donne un nouveau départ et une nouvelle conclusion. À la fin de la projection, le spectateur pourra ressentir davantage ce qui se joue sous cet anneau de pouvoir que porte Michael: la vie de sa fille adolescente et naïve Mary (Sofia Coppola), tombée amoureuse de sa cousine aînée et de son homme dur. , Vincent Corleone (Andy García). Il est prêt à faire partie officielle de la famille, tandis que les voix dans la rue le traitent de bâtard, étant le fils illégitime de Santino (James Caan).

Et bien que la controverse sur la qualité d’acteur de Sofia se poursuive pour toujours, le fait est qu’en regardant “ The Godfather: Epilogue ”, on ressent le regard d’amour de son père Francis, comme un moyen de nous rappeler qu’une fille pour son père sera toujours sa princesse. .

Avec la restauration 4K et le son numérique remasterisé, le spectacle de la photographie de Gordon Willis et la musique de Nino Rota et Carmine Coppola, parvient à élever le film au plus opéra de la trilogie. Et quand nous arriverons enfin à cette séquence dans le théâtre sicilien où ils interprètent la Cavalleria Rusticana, il ne fera aucun doute qu’à chaque seconde à l’écran, le suspens de découvrir le sort des Corleones sera orchestré par l’un des maîtres du cinéma qui ne lâchera jamais son cou. ses personnages, les déposant désormais dans le panthéon du meilleur que la lumière du cinéma a accueilli.

Feu de circulation 7/24: VERT (Avec précaution contre COVID 19, il regarde au cinéma) Excellente occasion de s’asseoir à nouveau à la table de Corleone, de rire, de souffrir et oui … de pleurer. Bolting la saga cinématographique la plus aimée de tous les temps.

