Le discours de Noël du roi en 2020 a été le plus regardé de l’histoire: 10,7 millions de téléspectateurs en moyenne, répartis sur 29 chaînes, ont suivi les propos de Felipe VI, qui a obtenu 70,8% de part d’écran, selon Données de Barlovento Comunicación extraites de Kantar Media. Au total, le message a atteint une audience cumulée de 12 234 000 téléspectateurs. La chaîne la plus souvent regardée était La 1 (3723000 téléspectateurs en moyenne et 24,6% de part: la plus regardée la veille de Noël), suivie d’Antena 3 (2157000 et 14,2%) et Telecinco (1758 .000 et 11,6%). Ce sont les meilleures données depuis 1993, lorsque le roi Juan Carlos I a ajouté 10 254 000 spectateurs.

À titre de comparaison, le message de 2019 a obtenu une part non beaucoup plus faible (65%) parmi ceux qui avaient la télévision allumée, mais le nombre de personnes qui l’ont allumé était de 7537000, soit 407000 de moins qu’en 2017.

Il est facile de relier l’audience des discours du roi à aujourd’hui. En 2017, année du défi de l’indépendance en Catalogne, il y a eu un regain d’intérêt pour les paroles de Felipe VI. Jusque-là, le monarque a fait baisser les chiffres au cours des deux années précédentes: 6 658 000 (65%) en 2015 et 5 822 000 (57,6%) en 2016, les pires données historiques d’un message de Noël. En 2020, le torrent de gros titres provoqué par Juan Carlos I – ses comptes dans les paradis fiscaux, sa décision de quitter l’Espagne – avait fait de ce message de Noël l’un des plus attendus dont on se souvienne. L’intrigue qui l’entourait (Felipe VI mentionnera-t-il son père?) Était presque digne d’une série fictive.

Ce 2020 est aussi une année de records pour le roi. Le 18 mars, avec l’état d’alarme déjà déclaré et l’ampleur de la crise des coronavirus plus ou moins claire, Felipe VI s’est adressé à la nation dans un discours de sept minutes. C’était le message télévisé le plus regardé d’un roi de l’histoire: 14,6 millions de téléspectateurs, encore plus que le 12,4 qui a suivi son rappel à l’ordre lors du défi de l’indépendance de la Catalogne, en octobre 2017.