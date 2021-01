À la fin des années 1970, Stephen King et sa famille déjà petite vivaient à Boulder, au Colorado. Il venait de publier The Shining et essayait d’écrire un roman sur l’enlèvement et le lavage de cerveau de l’actrice Patty Hearst. Mais il n’y avait aucun moyen que cela fonctionne. Il restait éveillé tard, écoutant une station biblique juste pour les voix en arrière-plan. Une nuit, il entendit un prédicateur dire: “Une fois dans chaque génération, la peste tombera sur eux.” Il l’aimait tellement qu’il l’écrivit et le colla sur sa machine à écrire. Imaginez une super grippe, pensa-t-il ensuite. Quelque chose qui se termine en quelques jours avec 99% de la population. C’est hypercontagieux. Mais il y a ceux qui ne sont pas contagieux. Quelques privilégiés. Des mecs comme le culte de Patty Hearst, se dit-il.

Apocalypse venait de naître, son roman le plus ambitieux à ce jour, dont la réadaptation opportune – King en a signé une en 1994 – au milieu d’une pandémie mondiale place pour la première fois le spectateur devant une fiction apocalyptique qui n’a rien de surnaturel. Bien que ce soit le cas, bien sûr. Parce que King a imaginé un combat entre le Bien et le Mal, avec en arrière-plan tout ce qui le passionne – à commencer par Le Magicien d’Oz – et a créé pour l’occasion le grand méchant de sa fiction: Randall Flagg, un gars en jean , un sorcier qui, apparemment, a été impliqué dans le kidnapping de Patty Hearst, parmi des centaines de milliers de choses horribles. Cela seul permet à The Stand (Starzplay) de ne pas terrifier autant qu’il le fait inévitablement.

Parce que la prémisse rappelle tellement ce que la planète vit depuis la fin de 2019, même si notre virus n’a pas le degré de virulence du soi-disant Captain Globetrotter, ou Captain Trips – King lui-même était chargé de faire comprendre dès que la pandémie a été déclenchée que «Les choses auraient pu être bien pires» – ce qui éclaire même une nouvelle façon de consommer la terreur apocalyptique mondiale, et dans laquelle l’ennemi est déjà là. Cela fait, au moins, de la série, de facture limitée – comme presque toute adaptation du travail de King à la télévision, à l’exception du puissant The Visitor -, un antidote plus qu’efficace à l’insouciance. Cela renforce la peur de la pandémie, oui, mais il le fait, comme toute fiction d’horreur, pour une bonne cause.

Puisque la terreur nous demande encore et encore de faire attention, de penser aux conséquences de chaque dernier acte, mais aussi de chaque dernier souhait, ici le message est amplifié en plaçant un miroir déformant devant un monde qu’il s’est embourbé dans ce qui pourrait être considéré, pour toute fiction spéculative, le début de la fin depuis plus d’un an. De la même manière que Contagion de Steven Soderbergh est passé du statut de film de science-fiction à un simple drame, la semaine où la pandémie a été officiellement déclarée, s’il y avait eu un quantificateur de réalisme, The Stand aurait sans aucun doute augmenté. , et l’élément fantastique jouerait le rôle nécessaire de dégraisser une terreur insupportable, comme il le fait.

Et c’est la principale vertu d’une série avec d’innombrables personnages et sauts dans le temps – comme dans l’original sans fin – dans laquelle le casting – qui comprend Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgård et un James Marsden hyperactif dans la peau du mythique Stu Redman – a raison, sauf pour le personnage de Harold Lauder, un Owen Teague très réussi. Lauder, une sorte d’adolescent Jack Torrance – et King – accumule les lettres de rejet des éditeurs et les brimades aveugles jusqu’à ce que la pandémie frappe et que tout arrête les choses. Ou non. Car, bien que la fille qu’il aime, Frannie, soit comme lui, parmi les très rares survivants, elle n’envisage pas de sortir avec lui. Et il continue d’accumuler la haine.

Teague tapant un roman maléfique sur un Adler – comme Jack Nicholson dans The Shining – est plus qu’un simple clin d’œil au passé, et certainement le personnage le moins imposant d’un drame d’action réalisé et écrit par un fan, Josh Boone, qui Il essayait de soulever le projet depuis sept ans et il a vu au début de l’année dernière comment, grâce à la pandémie, tout était débloqué. Boone, qui a lu le roman de King quand il avait 12 ans et qui dit que ses parents, des baptistes stricts, l’ont brûlé dans la cheminée quand ils l’ont découvert, voulait que ce soit un film en quatre parties. Avant lui, nul autre que George A. Romero, Scott Cooper et Ben Affleck avaient tenté de faire de même, sans succès. À l’époque, une toux sèche n’était pas effrayante.

Bien qu’il y ait quelque chose qui puisse réconcilier le fan avec une adaptation aussi terne, c’est l’épilogue écrit par Stephen King lui-même. L’auteur est en charge de l’épisode dix, le dernier, et clôt avec lui l’histoire de Frannie Goldsmith, le personnage le plus aimé et injustement abandonné de l’intrigue originale, comme l’a avoué King lui-même. Car tout le reste, à commencer par la tentative de mise à jour de l’heure – totalement inutile: ils parlent d’Internet et des téléphones portables et, une seconde plus tard, disent que tout a été déconnecté – cela manque l’occasion de construire une fiction se déroulant dans les années 90 oubliées. , la décennie dans laquelle se situe l’original, marquée par la fin de la guerre froide, et un certain ton politique complètement brouillé ici.