La plupart des productions, que ce soit au cinéma ou à la télévision, essaient d’éviter à tout prix tout type de spoiler qui pourrait ruiner les fans ayant des informations qui gâchent leur histoire et des mesures parfois très drastiques sont prises comme dans ‘Avengers: Fin de partie’ où les acteurs n’ont pas reçu les scripts complets, mais parfois sans s’en rendre compte, ce sont les mêmes productions qui révèlent des informations, tel est le cas de la série emblématique de la chaîne AMC, puisque ‘Les morts qui marchent’ a déclenché un spoiler qui a bouleversé de nombreux fans.

“ The Walking Dead ” est l’une des séries les plus importantes de ces dernières années et est diffusée depuis dix ans avec un nombre similaire de saisons et s’est étendue à deux autres séries et en attente de certains films et malgré le fait que la série Il est basé sur la bande dessinée du même nom, il a subi des changements substantiels qui ont aidé l’intrigue.

avec curiosité ‘The Walking Dead’ a causé un spoiler qui en a irrité beaucoup dans la saison cinq, car dans le chapitre huit nommé ‘Coda’ on voit que le caractère de Beth Greene il perd la vie de manière quelque peu brutale, alors les réseaux sociaux de la série ont immédiatement publié une image de Daryl portant le corps de Beth avec la phrase: “RIP Beth”, mais le chapitre n’avait pas atteint le côte ouest, ni Amérique latine et Europe, les fans ont donc été très contrariés par la façon dont ils ont découvert cette perte.

Après cette grosse erreur, les mêmes réseaux sociaux de la série ils ont présenté des excuses pour le spoiler sérieux et ils ont assuré qu’ils essaieraient de ne pas répéter cette erreur:

“Nous avons écouté vos commentaires sur le post d’hier soir et nous sommes désolés. Sans aucune intention négative, nous avons mis un spoiler. Veuillez noter que nous allons travailler pour garantir qu’à l’avenir, les spoilers potentiels des médias sociaux officiels d’AMC soient supprimés.” .

Apparemment, ils ont beaucoup appris de cette erreur, car ils ne considéraient pas que les premières de chaque chapitre ne sont pas simultanées dans le monde entier, car parfois il y a non seulement une différence en heures, mais en jours, ce qu’ils n’avaient peut-être pas pris en compte.