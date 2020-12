Mexico.- De nombreuses personnalités de tous horizons, ainsi que des collègues du Mexique et du monde, ont déploré la mort sensible du compositeur Armando Manzanero, s’est produite tôt ce lundi à la suite de Covid-19.

«Nous célébrons sa vie et son travail. Perte irréparable pour le monde de la musique latine. Nous accompagnons la famille Manzanero dans leur profonde douleur », a posté sur Twitter l’Académie latine des arts et des sciences de l’enregistrement, connue pour les Latin Grammy Awards.

L’organisation a rappelé que Manzanero – “un grand ami de l’Académie” – avait reçu le Prix d’excellence musicale en 2014, étant le premier Mexicain à recevoir cette reconnaissance.

La Société des auteurs et compositeurs du Mexique (SACM), présidée par Manzanero, a publié ce lundi une déclaration émouvante montrant son respect et déplorant sa mort.

“L’âme romantique du Mexique et du monde est en deuil.”

«Son départ provoque une profonde tristesse. C’était l’un des plus grands artistes de notre temps. Créateur de la «plus belle musique du monde». Manzanero vivra dans l’âme de nous tous qui avons appris à aimer avec ses chansons. Son œuvre musicale sera entendue pour toujours ».

Ceci est indiqué dans la déclaration signée par Roberto Cantoral, directeur général du SACM.

Collègues et amis, compositeurs, pleurent le départ de leur professeur

Il y avait beaucoup, des centaines, les artistes, les chanteurs et les compositeurs, qui ont été promus par Armando Manzanero, à qui il a «donné» une chanson, qu’il a invité à faire partie du syndicat SACM.

Ils ont tous eu des mots d’amour et de gratitude pour l’auteur et se sont souvenus de son énorme héritage, de son talent et de sa générosité.

Nous n’en citerons que quelques-uns pour des raisons d’espace.

Susana zabaleta

«Tu vas beaucoup nous manquer, professeur, tu étais comme ça, tu nous a toujours laissé en vouloir plus.

José Luis, de Rio Roma

«Cela m’attriste de recevoir cette nouvelle, il compte trop pour moi, pour nous, Raúl a toujours voulu que nous enregistrions quelque chose avec Manzanero, nous ne sommes pas d’accord. Nous partageons plusieurs bohèmes dans la Société des auteurs, il a toujours été un hôte formidable, très bavard … il connaissait parfaitement tous les ingrédients de la cuisine mexicaine. Nous vénérons beaucoup notre bien-aimé Armando Manzanero, continuons à faire une sérénade à ses chansons. C’était l’un des plus grands de tous les temps ».

Ricardo Montaner

“Bien-aimé Armando Manzanero, avec cette chanson indélébile de ma mémoire et de mon cœur, je vous dis adieu … Je vous serai toujours reconnaissant pour les conseils et les bonnes discussions … PAIX”.

Tania Libertad

«Quelle tristesse, tu me manqueras, beaucoup manquant, je ne te connais pas, grand compagnon d’innombrables jours, grand compositeur, irremplaçable. Tu vas beaucoup nous manquer … beaucoup … cher et admiré ami, ARMANDO MANZANERO.

Quelle tristesse, tu me manqueras, beaucoup manquant, je ne te connais pas, grand compagnon d’innombrables jours, grand compositeur, irremplaçable. Tu vas beaucoup nous manquer … beaucoup … cher et admiré ami, ARMANDO MANZANERO, bon voyage. https://t.co/YoqEO3c9lj via @YouTube – Tania Libertad (@ tanialibertad01) 28 décembre 2020

Lisset

“Il transcende et laisse une marque indélébile non seulement sur moi, sur le monde entier, La personne qui a été la clé de ma carrière et de ma vie, nous avons vécu tant de joies, d’anecdotes, de tournées, d’enregistrements, tellement, maintenant tu deviens mon ange, dans cette lumière qui a illuminé ma carrière depuis le début et qui restera pour l’éternité !!

Carlos Cuevas

“Le dernier bastion du romantisme du Mexique au monde a disparu.”

